Форма сборной Украины по футболу 1992 – 2021: история в фото
Источник:Ukrainekits
С 1992 по 2021 сборная Украины по футболу использовала форму 5 производителей. Дизайн формы менялся чаще.
Фанаты и коллекционеры формы говорят, что таких уже почти четыре десятка. Покажем тебе самые интересные из них.
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Как менялась форма сборной Украины по футболу течение 30 лет
Umbro
С 1992 и до 1996 сборная Украины выступала в форме производителя из Великобритании Umbro.
- Впрочем, футболисты редко вспоминают о ее качестве добрым словом – потому что сначала эту форму просто где-то купили за рубежом.
- И только в 1994 Umbro стала техническим партнером нашей национальной команды.
Puma
В 1997 сборная начала сотрудничать с немецкой компанией Puma. Сотрудничество продолжалось до 2002.
- Да, это именно тот период, когда мы трижды подряд проиграли в плей-офф отборов – на ЧМ-1998, Евро-2000 и ЧМ-2002.
- С другой стороны, это были золотые годы Шевченко, Реброва и компании.
Lotto
В 2002 сборная получила, пожалуй, наиболее фартовую форму от производителя из Италии Lotto.
- Ведь именно с ней мы вышли в четвертьфинал ЧМ-2006! Именно она навсегда врезалась в память фанов, ведь ассоциируется с самыми приятными эмоциями в мире – эмоциями победы.
- Но – в 2008 сотрудничество с Lotto прекратили.
Adidas
В 2009 в сборную Украины пришел другой немецкий бренд – Adidas, а вместе с ним и мотивационный лозунг "Украина, вперед!"
- С этим брендом сотрудничество продолжалось дольше всего – вплоть до 2016 года.
- К слову, вариант формы 2012 года, созданный к украинскому Евро, многие называют самым красивым.
Joma
С производителем Joma из Испании контракт подписали в 2017. Тогда же появились два новых комплекта формы – синяя и желтая.
- В 2018 выпустили еще и белый комплект, но главное изменение на самом деле не в этом.
- А в том, что в том же году на обратной стороне футболки появилась надпись "Слава Украине".
Обратите внимание: все фото выше взяты с сайта Ukrainekits .
А к Евро-2020 Joma сделала для нас новую форму – с контурами границ Украины в центре футболки.
- К лозунгу "Слава Украине" даже добавили "Героям Слава", но из-за УЕФА на матчи Чемпионата Европу эти слова пришлось заклеить.
- Впрочем, это не помешало нашей сборной выйти в 1/8 финала.
Новая форма украинской сборной на Евро-2020 / Фото с фейсбука Андрея Павелко
К слову Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными в сборной