Потужний сонячний шторм зарядив полярні сяйва не лише в Україні: видовищні фото з усього світу
Джерело:GQ
Спостерігачі неба по всьому світу на вихідних насолоджувалися чудовим світловим шоу полярного сяйва, його фіксували навіть на півдні, в Греції й Туреччині. Барвисте сяйво викликала сильна геомагнітна буря, яка досягла піка 5 листопада.
Геомагнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені корональними викидами маси (плазми й магнітних полів з атмосфери) Сонця. Ця конкретна буря була викликана не одним, а двома викидами, які врізалися в Землю 4 і 5 листопада.
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- Під час сонячної бурі частинки Сонця врізаються в атмосферу Землі зі швидкістю до 72 мільйонів кілометрів на годину, а магнітне поле нашої планети спрямовує частинки до полюсів.
- Це викликає надзвичайні барвисті видовища, які зазвичай у проявах своїх обмежуються високими й низькими широтами.
Полярні сяйва у світі: дивись світлини, що справді вражають
В Україні також бачили сяйво цими днями – в історично особливих для нас червоних та чорних барвах. А зараз поглянемо на деякі з найкращих фотографій полярного сяйва, зроблених спостерігачами неба з усього світу.
Яскраве рожеве сяйво, зняте у затоці Морі-Ферт у Шотландії / Зображення Debby Thorne
Полярне сяйво над Глазго, штат Монтана у США / Зображення Angel Enriquez
Червоні полярні сяйва над пагорбами Мендіп Хіллз в Сомерсеті, Велика Британія / Зображення Josh Dury
Приголомшливий вид на полярне сяйво над маяком Пенмон, Англсі, Вельс / Зображення Gareth Mon Jones
Північне сяйво над озером Лаф-Ні, Північна Ірландія / Зображення Philip McErlean
Ще одне цікаве явище відбувалося цими днями – схоже на полярне сяйво, але все ж інше. Мовиться про STEVE – Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, "стрімке посилення швидкості теплового випромінювання".
- STEVE спричиняють гарячі, до 3000 градусів за Цельсієм, потоки газу, що пронизують магнітосферу Землі.
- Коли ці потоки отримують енергію від геомагнітних бур, вони випромінюють світло.
Містична сцена з яскравими полярними сяйвами у танці над замком Данстанбург / Світлини Steven lomas