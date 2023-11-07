Геомагнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные корональными выбросами массы (плазмы и магнитных полей из атмосферы) Солнца. Эта конкретная буря была вызвана не одним, а двумя выбросами, врезавшимися в Землю 4 и 5 ноября.

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Во время солнечной бури частицы Солнца врезаются в атмосферу Земли со скоростью до 72 миллионов километров в час, а магнитное поле нашей планеты направляет частицы к полюсам.

а магнитное поле нашей планеты направляет частицы к полюсам. Это вызывает чрезвычайные красочные зрелища, которые обычно в своих проявлениях ограничиваются высокими и низкими широтами.

Полярные сияния в мире: смотри действительно впечатляющие фото

В Украине также видели сияние на днях – в исторически особых для нас красных и черных красках. А сейчас посмотрим на некоторые из лучших фотографий полярного сияния, сделанных наблюдателями неба со всего мира.



Яркое розовое сияние, снятое в заливе Мори-Ферт в Шотландии / Изображение Debby Thorne



Полярное сияние над Глазго, штат Монтана в США / Изображение Angel Enriquez



Красные полярные сияния над холмами Мендип Хиллз в Сомерсете, Великобритания / Изображение Josh Dury



Потрясающий вид на полярное сияние над маяком Пэнмон, Англси, Вельс / Изображение Gareth Mon Jones



Северное сияние над озером Лаф-Ни, Северная Ирландия / Изображение Philip McErlean

Еще одно интересное явление происходило в эти дни – похоже на полярное сияние, но все же другое. Речь идет о STEVE – Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, "стремительное усиление скорости теплового излучения".

STEVE приводят к горячим, до 3000 градусов по Цельсию, потокам газа, пронизывающим магнитосферу Земли.

Когда эти потоки получают энергию от геомагнитных бурь, они излучают свет.

Мистическая сцена с яркими полярными сияниями в танце над замком Данстанбург / Фотографии Steven lomas