Геомагнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені корональними викидами маси (плазми й магнітних полів з атмосфери) Сонця. Ця конкретна буря була викликана не одним, а двома викидами, які врізалися в Землю 4 і 5 листопада.

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Під час сонячної бурі частинки Сонця врізаються в атмосферу Землі зі швидкістю до 72 мільйонів кілометрів на годину, а магнітне поле нашої планети спрямовує частинки до полюсів.

а магнітне поле нашої планети спрямовує частинки до полюсів. Це викликає надзвичайні барвисті видовища, які зазвичай у проявах своїх обмежуються високими й низькими широтами.

Полярні сяйва у світі: дивись світлини, що справді вражають

В Україні також бачили сяйво цими днями – в історично особливих для нас червоних та чорних барвах. А зараз поглянемо на деякі з найкращих фотографій полярного сяйва, зроблених спостерігачами неба з усього світу.



Яскраве рожеве сяйво, зняте у затоці Морі-Ферт у Шотландії / Зображення Debby Thorne



Полярне сяйво над Глазго, штат Монтана у США / Зображення Angel Enriquez



Червоні полярні сяйва над пагорбами Мендіп Хіллз в Сомерсеті, Велика Британія / Зображення Josh Dury



Приголомшливий вид на полярне сяйво над маяком Пенмон, Англсі, Вельс / Зображення Gareth Mon Jones



Північне сяйво над озером Лаф-Ні, Північна Ірландія / Зображення Philip McErlean

Ще одне цікаве явище відбувалося цими днями – схоже на полярне сяйво, але все ж інше. Мовиться про STEVE – Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, "стрімке посилення швидкості теплового випромінювання".

STEVE спричиняють гарячі, до 3000 градусів за Цельсієм, потоки газу, що пронизують магнітосферу Землі.

Коли ці потоки отримують енергію від геомагнітних бур, вони випромінюють світло.

Містична сцена з яскравими полярними сяйвами у танці над замком Данстанбург / Світлини Steven lomas