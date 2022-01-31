Знаєш і про "найполітизованіший" футбольний матч в історії. Щоб хронологічно закрити тему, ще про кілька таких прикладів розповімо сьогодні на Men 24.
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Футбольна Арабська весна
2011 був роком Арабської весни – хвилі антиурядових протестів, які відбувалися на Близькому Сході.
- На тлі політичних потрясінь влада у силовий спосіб намагалися закрити футбольні стадіони, щоб не дати представникам радикальних громад зустрічатися на трибунах.
- Це спровокувало обурення у футбольних фанатів, які зрештою й стали чи не основною рушійною силою повстань.
Олімпійська команда біженців на Олімпіаді 2016 року у Бразилії / Фото АР
Біженці та Олімпіада
У 2016 році Міжнародний олімпійський комітет створив олімпійську команду біженців. Навіщо? Щоб спортсмени, які належали до майже 70 мільйонів на той час переміщених осіб, могли брати участь в Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро.
- Тож спортсмени з Ефіопії, Сирії, Демократичної Республіки Конго та Південного Судану змогли змагатися разом з іншими командами у Бразилії.
- До того ж таке рішення МОК привернуло увагу світу до проблеми кризи біженців, яка все наростала. І, зауважимо, не припинила наростати досі.