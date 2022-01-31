Знаєш і про "найполітизованіший" футбольний матч в історії. Щоб хронологічно закрити тему, ще про кілька таких прикладів розповімо сьогодні на Men 24.

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Футбольна Арабська весна

2011 був роком Арабської весни – хвилі антиурядових протестів, які відбувалися на Близькому Сході.

На тлі політичних потрясінь влада у силовий спосіб намагалися закрити футбольні стадіони, щоб не дати представникам радикальних громад зустрічатися на трибунах.

щоб не дати представникам радикальних громад зустрічатися на трибунах. Це спровокувало обурення у футбольних фанатів, які зрештою й стали чи не основною рушійною силою повстань.



Олімпійська команда біженців на Олімпіаді 2016 року у Бразилії / Фото АР

Біженці та Олімпіада

У 2016 році Міжнародний олімпійський комітет створив олімпійську команду біженців. Навіщо? Щоб спортсмени, які належали до майже 70 мільйонів на той час переміщених осіб, могли брати участь в Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро.