Галактика з'їла галактику: хижаком виявилася Велика Магелланова Хмара

Велика Магелланова Хмара та Мала Магелланова Хмара – найближчі до нашого Чумацького Шляху галактики. Їх можна бачити навіть неозброєним оком із Південної півкулі Землі.

Так от, астрономи підтвердили, що Велика Магелланова Хмара повністю з'їла іншу галактику. Так би мовити, виявилася космічним хижаком.

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Галактика може з'їсти іншу галактику

Упродовж майже 14 мільярдів років життя Всесвіт неодноразово бачив народження і смерть галактик. Навіть коли ти читаєш це, карликова сферична галактика Стрільця зникає – розчиняється у Великій і Малій Магелланових Хмарах.

Причому ці галактики аж ніяк не можна назвати безневинними щодо цього. Щонайменше, у цьому переконана команда астрономів під керівництвом Алессіо Мучареллі з Університету Болоньї в Італії.

Вчені знайшли докази, що Велика Магелланова Хмара – хижак-канібал.

Поглинання ("ієрархічне збирання") інших галактик для неї – буквально звична справа.

Магелланові Хмари, до слова, пов'язані з нашим Чумацьким Шляхом складним танцем: Хмари обертаються одна навколо одної, а разом – навколо нашої, куди більшої, галактики.

LMC (Велика Магелланова Хмара) приблизно вдвічі більша за Малу, має загальну масу до 250 мільярдів сонячних мас. Це якраз розмір, за якого карликова галактика мала б мати власні супутники – і вона таки має. 4 – 6 маленьких галактик пов’язані з нею зараз, а колись їх було ще більше.



Найближчі до Чумацького Шляху галактики неозброєним оком видно у Південній півкулі / Фото unsplash

"Зловмисника" вирахували завдяки хімічним "відбиткам пальців"

Алессіо Мухареллалі з колегами знайшли кулясте скупчення NGC 2005 – такий собі релікт раннього Всесвіту.

Що цікаво, його хімічний склад помітно інакший від родичів – там значно менше металів.

А це свідчить, що воно не народилося з тієї ж молекулярної хмари, що й LMC.

Вчені змоделювали ситуацію (детальний опис можна прочитати у журналі Nature Astronomy), за якої такий хімічний склад міг виникнути, і виявили, що NGC 2005, найімовірніше, є залишком галактики-привида, яка існувала дуже-дуже давно.

NGC 2005 – свідок давнього розпаду її материнської галактики й влиття її у Велику Магелланову Хмару. Це єдиний відомий випадок, ідентифікований за хімічними "відбитками пальців" у царстві карликових галактик,

– вказують дослідники.

Вони переконані, що їхні висновки "відкривають новий спосіб вивчення історії утворення галактик за межами Чумацького Шляху шляхом хімічного маркування системи кулястих скупчень".

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