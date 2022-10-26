Королівський монетний двір (відповідальна за друк монет і банкнот британська установа) до 25-річчя першого видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" розробивши серію колекційних монет. Чим вони особливі – розповідаємо на Men 24.

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Гаррі Поттеру – 25

Роки минають, але так важко повірити, що вперше книга про Гаррі Поттера побачила світ аж 25 років тому! При цьому, зауваж, ентузіазм фанів та читачів залишається незмінним.

Через 25 років після публікації першого видання "Гаррі Поттер і філософський камінь" Королівський монетний двір випускає серію монет про хлопчика-чарівника в окулярах і з блискавкою-шрамом на чолі. Зокрема, буде монета номіналом 50 пенсів.

Серія монет складається з чотирьох творів, які представляють потяг Гоґвортс-Експрес, професора Альбуса Дамблдора та Школу чаклунства Гоґвортс,

– мовиться у заяві установи.



Гаррі Поттер тепер буде на монетах у Великій Британії / Фото Королівського монетного двору

Також у жовтні також вперше на монетах з'явиться інший портрет. Річ у тім, що на британських грошах на аверсі друкують обов'язково зображення чинного монарха. Єлизавета ІІ відійшла у вічність, тож тепер на банкнотах та монетах буде Карл ІІІ.

Коротенька презентація монет із Поттером від Монетного двору: дивіться відео

Harry is here! We have made a spellbinding 50p to celebrate 25 years of #HarryPotter and the Philosopher’s Stone by @jk_rowling. Wand(er) over to our website to get yours! ? https://t.co/j0rSQ3eHXi @wizardingworld pic.twitter.com/58hf8XjOu0 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) October 20, 2022

Чим унікальні монети з Гаррі Поттером? Ці монети виготовлені з додаванням особливого оптичного ефекту, який імітує удар блискавки під час обертання під світлом. Також під час руху монета показуватиме велике число "25". Такого ефекту досягли завдяки надсучасному лазеру, який до того ж захищає справжність цих монет.