"Гаряча крихітка": модель Сара Роллінс чуттєво прикрила голі груди під час зйомки на пляжі

Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Сарою Роллінс в інстаграмі. Воно й не дивно, адже сексуальна модель регулярно викладає на своїй сторінці такі фото, від яких просто неможливо відірвати погляду. Цього разу красуня вирішила не робити винятку з правил.

На ефектному фото, яке виклала Сара Роллінс в мережі, дівчина позує на пляжі. Модель лежить у воді, прикриваючи голі груди руками. Додає певної пікантності кадру той факт, що джинси на ній спущені так, щоб можна було милуватися спокусливими формами красуні.

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Не дивно, що за лічені години фотографія зібрала тисячі лайків, а також безліч коментарів. Прихильники красуні оспівували її форми, а також не могли приховувати захвату:

"Справжня богиня";

"Дуже круто";

"Вау, я не можу дихати через це фото";

"Гаряча крихітка";

"Божественна краса та грація";

"Приголомшлива врода";

"Солоденька дівчинка".



Сара Роллінс прикрила голі груди руками під час фотосесії на пляжі / Фото з інстаграму Роллінс

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Сара Роллінс однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Гарантуємо, тобі сподобається той контент, який регулярно з'являється на сторінці моделі. Тож не проґав нагоду милуватися гарячими фото красуні одним з перших!