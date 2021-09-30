"Горячая малышка": модель Сара Роллинс чувственно прикрыла голую грудь во время съемки на пляже

Мы с огромным удовольствием следим за Сарой Роллинс в инстаграме. Оно и не удивительно, ведь сексуальная модель регулярно выкладывает на своей странице такие фото, от которых просто невозможно оторвать взгляда. На этот раз красавица решила не делать исключения из правил.

На эффектном фото, которое выложила Сара Роллинс в сети, девушка позирует на пляже. Модель лежит в воде, прикрывая обнаженную грудь руками. Добавляет определенной пикантности кадру тот факт, что джинсы на ней спущены так, чтобы можно было любоваться соблазнительными формами красавицы.

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Неудивительно, что за считанные часы фотография собрала тысячи лайков, а также множество комментариев. Поклонники красавицы воспевали ее формы, а также не могли скрывать восторга:

"Настоящая богиня";

"Очень круто";

"Вау, я не могу дышать из-за этой фотографии";

"Горячая малышка";

"Божественная красота и грация";

"Потрясающая красота";

"Сладенькая девочка".



Сара Роллинс прикрыла голую грудь руками во время фотосессии на пляже / Фото с инстаграма Роллинс

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