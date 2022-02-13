"Гаряча жінка": Леся Нікітюк у відвертому купальнику позбавила підписників спокою

Телеведуча Леся Нікітюк зараз відпочиває у Таїланді. Тож не дивно, що на її сторінці в інстаграмі з'явилися гарячі фото у купальнику.

Ми б теж хотіли зараз відпочивати у Таїланді, але поки можемо хіба помріяти про потепління на День закоханих. Якщо ж серйозно, то ми не на жарт залипли на серії світлин, які виклала в мережі Леся Нікітюк. А все тому, що купальнику виграшно підкреслив спокусливі вигини телеведучої.

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"Фотошпалери, на які ви заслужили", – написала вона під публікацією.

Від Лесі Іванівни у захваті не лише ми, а й її віддана армія прихильників. Тож не дивно, що вони були максимально щедрими на лайки та коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Що за Кім Іванівна?";

"Краса неземна";

"Ви дуже гаряча жінка";

"Прекрасні фотографії";

"Бездоганні форми";

"Ох, ці прекрасні ніжки";

"Богиня";

"Вау, це щось надзвичайне";

"Сексуальний стиль";

"Класний купальник";

"Леся, яка ж ви файна";

"Справжня русалка".



Гарячі фото Лесі Нікітюк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Нікітюк



Гарячі фото Лесі Нікітюк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Нікітюк



Гарячі фото Лесі Нікітюк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Нікітюк



Гарячі фото Лесі Нікітюк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Нікітюк



Гарячі фото Лесі Нікітюк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Нікітюк

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Леся Нікітюк викликає непідробний захват. Тож не дивно, що з кожним днем її армія прихильників лише зростає. Тебе ми теж закликаємо підписатися на телеведучу, щоб не пропустити свіженьку порцію спокуси.