"Гаряча жінка": Леся Нікітюк у відвертому купальнику позбавила підписників спокою

13 лютого 2022 , 02:28
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Лесі Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк зараз відпочиває у Таїланді. Тож не дивно, що на її сторінці в інстаграмі з'явилися гарячі фото у купальнику.

Ми б теж хотіли зараз відпочивати у Таїланді, але поки можемо хіба помріяти про потепління на День закоханих. Якщо ж серйозно, то ми не на жарт залипли на серії світлин, які виклала в мережі Леся Нікітюк. А все тому, що купальнику виграшно підкреслив спокусливі вигини телеведучої.

Варте уваги Оленина на полум'яному розмарині та коктейль Truffle-Tini: варіанти фудпейрингу

"Фотошпалери, на які ви заслужили", – написала вона під публікацією.

Від Лесі Іванівни у захваті не лише ми, а й її віддана армія прихильників. Тож не дивно, що вони були максимально щедрими на лайки та коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Що за Кім Іванівна?";
  • "Краса неземна";
  • "Ви дуже гаряча жінка";
  • "Прекрасні фотографії";
  • "Бездоганні форми";
  • "Ох, ці прекрасні ніжки";
  • "Богиня";
  • "Вау, це щось надзвичайне";
  • "Сексуальний стиль";
  • "Класний купальник";
  • "Леся, яка ж ви файна";
  • "Справжня русалка".


Гарячі фото Лесі Нікітюк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Нікітюк


Гарячі фото Лесі Нікітюк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Нікітюк


Гарячі фото Лесі Нікітюк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Нікітюк


Гарячі фото Лесі Нікітюк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Нікітюк


Гарячі фото Лесі Нікітюк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Нікітюк

Насолоджуйся "Сексуальна принцеса": Маріанна Фонсека у бікіні не на жарт розбурхала мережу

Леся Нікітюк викликає непідробний захват. Тож не дивно, що з кожним днем її армія прихильників лише зростає. Тебе ми теж закликаємо підписатися на телеведучу, щоб не пропустити свіженьку порцію спокуси.

Автор: Назарій Лазур