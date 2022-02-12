На став винятком її останній пост. На ньому красуня позує у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює бездоганні форми нашої героїні. Гайда насолоджуватися гарячим фото разом з Men 24!

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Підписникам моделі, як і нам, дуже подобається ефектний кадр Маріанни Фонсеки. Тож не дивно, що вони буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Яка ж ти приголомшлива";
  • "Справжній ангел";
  • "Найкрасивіша дівчина у мережі";
  • "Надзвичайний краєвид";
  • "Як же ж красиво";
  • "Завжди з нетерпінням чекаю на твої публікації";
  • "Мила та чарівна";
  • "Сексуальна принцеса";
  • "У тебе бездоганне тіло";
  • "Моя муза".

Маріанна Фонсека знялася у спокусливому бікіні
Гаряче фото Маріанни Фонсеки сподобалося її підписникам / Фото з інстаграму Фонсеки

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Нам дуже подобається слідкувати за Маріанною Фонсекою в інстаграмі. А все тому, що вона регулярно ділиться зі своїми підписниками гарячими фото. Тож не полінуйся підписатися на модель, щоб одним з перших насолоджуватися свіженькою порцією спокуси!