Для спекотної відпустки: 3 гарячі секс-пози, які варто спробувати у готелі

Уже досить багато країн зняли карантинні обмеження. А це означає, що пора серйозно замислитися над відпусткою. І ми знаємо, що кожна пара під час відпочинку займається, чи не найкращим сексом у своєму житті. Саме з цією метою лови 3 гарячі секс-пози, які однозначно варто спробувати у готелі.

Вдома вас обох усе відволікає: сусіди, кран, думки про роботу. Усе це стоїть на заваді отриманню максимального задоволення. Чого не скажеш про відпустку. Тож гайда пакувати валізи та брати на озброєння секс-позиції, які однозначно зроблять кожну вашу ніч спекотною!

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1. Шеф на роботі

Для цієї позиції тобі необхідно сісти на крісло за столом. Для максимального ефекту попроси свою партнерку прив'язати тобі руки. Усе це необхідно для того, щоб вона могла цілком і повністю контролювати процес.

Твоїй же партнерці необхідно сісти спиною до тебе. Вона може дразнити тебе, а може відразу ж приступити до приємного процесу. По суті, це варіант зворотньої вершниці. Але його особливість полягає в тому, що виконується вона під час своєрідної рольової гри.



Поклич її до столу, щоб зайнятися гарячим сексом / Фото Unsplash

2. Темна кімната

Постав посеред кімнати те ж крісло. Вимкни світло та сядь на нього. А тепер попроси свою партнерку сісти на тебе зверху обличчям до обличчя. У цій позиції вам обом потрібно буде довірятися своїм відчуттям. Гарантуємо, що вони будуть максимально загостреними.

Для додаткового задоволення рекомендуємо пестити її груди, живіт. Не забудь про ніжні дотики та поцілунки. Зроби усе можливе для того, щоб вона досягнула запаморочливого оргазму.

3. Будильник

Ця позиція особливо актуальна зранку. Прокидаєтеся ви удвох з нестримним бажанням зайнятися сексом, але іти до вбиральні, щоб почистити зуби не дуже хочеться? Тоді попроси свою партнерку лягти на живіт трішки розставивши ноги. Твоя ж задача у цьому випадку лягти зверху та дарувати їй неабияке задоволення.



Цю позицію ми рекомендуємо використовувати зранку / Фото Unsplash

Ще одна особливість цієї позиції полягає в тому, що твоя партнерка може регулювати відчуття під час сексу. Для цього їй слід, наприклад, звести ноги разом або більше їх розвести. У такому випадку одна і та ж секс-поза може дарувати задоволення абсолютно по-різному.

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Візьми на озброєння ці секс-пози, щоб отримувати ще більше задоволення від сексу під час відпустки. І не забувай про те, що задоволення повинні отримувати ви удвох!