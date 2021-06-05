Секс стоячи – ідеальний спосіб позбутися рутини й експериментувати з новими враженнями. Ба більше: такий секс передбачає імпровізацію та відкриття нових можливостей.

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Як займатися сексом стоячи

Займаючись сексом стоячи, ти повинен врахувати питання, яку позицію вибрати. Також слід пам'ятати про силу тяжіння. Тож не варто надто агресивно спиратися на шторку для душу або умивальник, щоб не відірвати їх. Не останнє місце у цьому занятті відіграє стійка поверхня. Не надто хотілося б у пориві пристрасті посковзнутися або втратити рівновагу.

Найкращі позиції для сексу стоячи

1. Біля стіни. Це один з класичних способів зайнятися сексом стоячи. Тобі потрібно дати волю своїй безмежній пристрасті, насолоджуючись процесом. Можете спробувати кохатися обличчям до обличчя, або ж розвернути кохану спиною до себе. Якщо дозволяє фізична форма – візьми її на руки. Загалом, будь готовим до експериментів.

2. Напівсобака. У цій позиції твоїй коханій потрібно спертися на стіл або раковину. Вона повинна стояти до поверхні спиною, підтримуючи руки. У такому випадку ти зможеш зайнятися сексом як вагінальним, так і анальним. Якщо робити це перед дзеркалом, то гарантуємо ще більше збудження.

3. Тайська вантажівка. Щоб виконати цю позицію, твоя партнерка повинна прийняти позу йоги, яка називається Шіршасана. Себто їй необхідно зробити стійку на руках, спираючись на передпліччя та голову. Але цього разу вона може покласти ноги тобі на плечі, поки ти стоятимеш поруч з нею. Тут головне – не зламатися під час намагання зайнятися сексом.

4. Акробатика 69. Тобі потрібно тримати свою партнерку у повітрі, обхопивши її стегнами за шию. Але тут потрібно бути максимально обережним, щоб вона не гепнулася на підлогу у пориві пристрасті.



Секс стоячи – відмінна можливість урізноманітнити інтимне життя / Фото Unsplash

5. Індійська сосна. У цій позиції партнерка кладе долоні на підлогу, а ти береш її за ноги так, ніби збираєшся зробити тачку. Але у цьому випадку ти підіймаєш свою кохану трохи вище, щоб вона була у більш вертикальному положенні.

6. Зажим. Цікавий варіант попередньої позиції, в якій твоя кохана спирається на одну руку та поміщає одну ногу між твоїми ногами. Загалом вона повинна тебе міцно обхопити. Сама позиція більше нагадує акробатичні па, але однозначно варта того, щоб спробувати.

7. Оральний секс стоячи. Щоб трохи відпочити від такої інтенсивності, вибери щось спокійніше. Оральний секс стоячи – одна з найприємніших і фізично невимогливих задач, яку можна виконувати на ногах.

8. Обличчям до обличчя. Нарешті, роби це лицем до лиця, намагаючись проникнути в неї за допомогою незначних згинань ніг. Це поза, повна напруженості та полегшує контакт і поцілунки.



Варто переконатися, що ви міцно стоїте на ногах під час сексу / Фото Unsplash

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Гайда озброюватися цими позиціями, щоб урізноманітнювати своє інтимне життя. Це дозволить не лише підтримувати вогник пристрасті між вами, а й не перетворювати заняття сексом на рутину.