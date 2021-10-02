Гайда втілювати в життя: найпоширеніші чоловічі сексуальні фантазії
Джерело:Esquire
Мати сексуальні фантазії – нормально. А от прикидатися, що в тебе їх немає – не зовсім. Тож не дивно, що регулярно проводяться низка досліджень, які дозволяють пролити світло на те, чого хочуть як жінки, так і чоловіки.
Цього разу ми загостримо увагу на тому, про що найчастіше мріють чоловіки. Для цього виробник інтимних іграшок Satisfayer провів дослідження. У ньому взяли участь 2 333 чоловіки, які й назвали, що б вони хотіли спробувати у ліжку.
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Про що мріють чоловіки у ліжку
Зауважимо, що:
- 72% респондентів мали партнера;
- 14% – суто сексуальні стосунки;
- решта 14% були неодруженими.
Ясна річ, що виробник секс-іграшок питав не лише про фантазії. Тож опитування пролило світло й на інші сфери інтимного життя. Наприклад, мастурбацію.
Виявилося, 76% чоловіків мастурбують задля задоволення. А ще 33% опитаних зізналися, що роблять це тому, що їм бракує сексу. 19% чоловіків зауважили, що займаються мастурбацією, коли їм нудно.
Якщо ж говорити про улюблені місця для мастурбації, то:
- 66% використовують ліжко;
- 5% – диван;
- 4% роблять це перед комп'ютером.
А тепер переходимо до безпосередньо фантазій. От, наприклад, 17% чоловіків займаються мастурбацією, використовуючи лише уяву. 18% – порно. Решта ж чоловіків можуть мастурбувати, залучаючи або уяву, або порно.
Найпоширеніша фантазія чоловіків – секс утрьох / Фото Unsplash
Ось і 4 найпоширеніші сексуальні фантазії чоловіків. Цікаво, що вони не так уже й сильно відрізняються від популярних пошукових запитів на Pornhub:
- 49% чоловіків хотіли б зайнятися сексом утрьох;
- 46% респондентів залюбки б спробували анальний секс;
- 45% зайнялися б сексом у громадському місці;
- 36% також зауважили, що не відмовилися б від БДСМ-практик.
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Якщо твої сексуальні вподобання такі ж, але ти соромишся озвучити їх своїй коханій, – можеш кинути їй цей матеріал. Нехай це буде своєрідним натяком на те, що ти хотів би спробувати в інтимному плані.