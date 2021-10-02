Гайда втілювати в життя: найпоширеніші чоловічі сексуальні фантазії

Мати сексуальні фантазії – нормально. А от прикидатися, що в тебе їх немає – не зовсім. Тож не дивно, що регулярно проводяться низка досліджень, які дозволяють пролити світло на те, чого хочуть як жінки, так і чоловіки.

Цього разу ми загостримо увагу на тому, про що найчастіше мріють чоловіки. Для цього виробник інтимних іграшок Satisfayer провів дослідження. У ньому взяли участь 2 333 чоловіки, які й назвали, що б вони хотіли спробувати у ліжку.

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Про що мріють чоловіки у ліжку

Зауважимо, що:

72% респондентів мали партнера;

14% – суто сексуальні стосунки;

решта 14% були неодруженими.

Ясна річ, що виробник секс-іграшок питав не лише про фантазії. Тож опитування пролило світло й на інші сфери інтимного життя. Наприклад, мастурбацію.

Виявилося, 76% чоловіків мастурбують задля задоволення. А ще 33% опитаних зізналися, що роблять це тому, що їм бракує сексу. 19% чоловіків зауважили, що займаються мастурбацією, коли їм нудно.

Якщо ж говорити про улюблені місця для мастурбації, то:

66% використовують ліжко;

5% – диван;

4% роблять це перед комп'ютером.

А тепер переходимо до безпосередньо фантазій. От, наприклад, 17% чоловіків займаються мастурбацією, використовуючи лише уяву. 18% – порно. Решта ж чоловіків можуть мастурбувати, залучаючи або уяву, або порно.



Найпоширеніша фантазія чоловіків – секс утрьох / Фото Unsplash

Ось і 4 найпоширеніші сексуальні фантазії чоловіків. Цікаво, що вони не так уже й сильно відрізняються від популярних пошукових запитів на Pornhub:

49% чоловіків хотіли б зайнятися сексом утрьох;

46% респондентів залюбки б спробували анальний секс;

45% зайнялися б сексом у громадському місці;

36% також зауважили, що не відмовилися б від БДСМ-практик.

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Якщо твої сексуальні вподобання такі ж, але ти соромишся озвучити їх своїй коханій, – можеш кинути їй цей матеріал. Нехай це буде своєрідним натяком на те, що ти хотів би спробувати в інтимному плані.