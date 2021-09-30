Реальність – тітка сувора. Тож вона може запросто поставити на місце кожного, хто захотів кинути собі виклик. Особливо у питаннях, пов'язаних з сексуальним життям. До твоєї уваги кілька секс-фантазій, які приємніші в уяві, ніж наяву.

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1. Гаряча ванна

Гідромасажна ванна, гарячі тіла, вода пестить ерогенні зони. Звучить просто неймовірно. Насправді це більше схоже на: маленьку діжку, величезні тіла та воду, яка розливається підлогою у ванній.

Тож комфортно вмоститися у ванну та не затопити сусідів – місія практично неможлива.



Ванна має бути просторою для сексу в ній / Фото Unsplash

2. Збиті вершки

Це одне з найпопулярніших кліше, які можна побачити у стрічках з еротичними сценами. І все ніби не зле: наносиш вершки на її тіло, злизуєш. Ось і все. Але через пів години твоя партнерка може пахнути, наче шматок зіпсованого кремового торта.

А це означає, що після забав з вершками потрібно відразу ж прийняти душ. В інакшому випадку ви більше ніколи не повернетеся до цієї витівки.

3. Сцена у басейні

У фільмах сцени з басейном виглядають максимально ефектно. Але ми б не рекомендували намагатися повторити щось подібне у реальному житті. Усе тому, що засоби для знезараження води можуть не надто позитивно вплинути на ваші геніталії. А тертя, викликане сексом, може лише усе ускладнити.

Натомість можете використати басейн для прелюдії, щоб потім перебратися до спальні. Але й тут варто розуміти про те, що ваші пристрасні ігрища не мають стати причиною дискомфорту для інших.



Краще використовувати басейн для прелюдії / Фото Unsplash

4. Зловживання Камасутрою

Підійми праву ногу вгору під кутом 90 градусів, потім дещо зігни її вперед і поверни задню частину тіла на 180 градусів. Багато поз Камасутри не забезпечують задоволення й оргазму, якщо ви не можете похизуватися відмінною гнучкістю.

Пам'ятай про те, що секс – не олімпійська дисципліна. Тому краще вибрати щось просте та приємне. Вам же має бути добре, а не кепсько.

5. Оргазм у ліфті

Потрібно бути максимально чесними з собою: ліфт підходить для дуже швидкого сексу. Тож надіятися, що тобі вдасться довести її до оргазму під час заняття сексом у кабінці, не варто. Та й варто розуміти про те, що вас можуть застукати.

Якщо й хочете зайнятися сексом у ліфті, то будьте готовими до того, що потрібно буде продовжити цей приємний процес вдома. Інакше може виникати відчуття недовершеної роботи.



Секс у ліфті класний лише у фільмах / Фото Unsplash

6. Трохи стриптизу

Здавалося б, потрібно просто скидати з себе одяг під еротичну музику. Але це не зовсім так. Стриптиз – справжнє мистецтво. Тут потрібно не лише позбуватися від зайвого одягу, а й розігрівати полум'я пристрасті між вами обома. Якщо ж ти не можеш похизуватися пластикою, то будь готовим до того, що стриптиз нагадуватиме комічну боротьбу з джинсами.

Ми рекомендуємо бодай порепетирувати перед дзеркалом. І лише після цього намагатися вразити свою кохану гарячим, або не зовсім, стриптизом.

7. Секс на дорозі

Ми категорично не рекомендуємо займатися сексом під час руху в автомобілі. Особливо, якщо за кермом або ти, або твоя партнерка. Це щонайменше небезпечно, а щонайбільше – безвідповідально.

Якщо ж ви вирішили зайнятися сексом у припаркованому авто, то переконайтеся, що:

воно стоїть на ручнику;

що вас ніхто не побачить;

що ви будете максимально обережними, щоб не травмуватися.

В інакшому випадку є всі шанси, що секс в автомобілі перетвориться на справжню катастрофу. А кому це потрібно?

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Якщо ж одна з цих сексуальних фантазій вам піддалася та принесла бажане задоволення, то ми можемо лише зняти перед вами віртуального капелюха. А тих, кому вони не піддалися, ми закликаємо не засмучуватися. Є ще безліч інших способів подарувати різноманіття вашому інтимному життю.