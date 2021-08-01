Спокуслива модель Гайді Клум знялася топлес: гаряче фото красуні

Гайді Клум однозначно заслуговує на твою увагу. Сексуальна 48-річна німецька модель цього разу неабияк потішила своїх підписників. Зробила вона це за допомогою фото, на якому постала топлес. Насолоджуйся порцією спокуси від Гайді Клум на Men 24!

Сексуальна Гайді Клум вирішила не на жарт розбурхати користувачів мережі. Для цього німецька модель знялася топлес на яхті. Підписники у захваті від новенької публікації красуні. Про це свідчить понад 100 тисяч лайків під постом.

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На жаль, модель обмежила можливість додавати коментарі. Тож нам лише залишається уявити, що під свіжим фото могли б написати її підписники.



Гайді Клум знялася топлес біля яхти / Фото з інстаграму Клум

Якби що, то Гайді Клум регулярно знімається з мінімальною кількістю одягу. Нещодавно німецька модель розбурхала мережу повністю голим фото. Цей кадр красуні теж набрав понад 100 тисяч лайків за лічені дні. З одягу на чарівній Гайді був лише рушник, на якому вона лежала.

Гайда підписуватися та ставити лайки під публікацією Гайді Клум. Це дозволить тобі одним з перших мати можливість насолодитися свіжим і гарячим фото моделі!

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