Підписникам Гайді Клум цього разу неабияк пощастило. Німецька модель потішила їх новим гарячим фото, на якому позує абсолютно оголеною.

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

"Сьогодні було надто гаряче", – написала вона під постом.

А й справді, термометри буквально зашкалювали. Якщо ж серйозно, то гаряче фото Гайді Клум шалено сподобалося її підписникам. Про це свідчить шалена кількість лайків. Підозрюємо, що й коментарів було б чимало, але вона вирішила обійтися без них.

Зауважимо, що порівняно нещодавно Гайді Клум засвітила голі груди на пляжі. З одягу на німецькій моделі були лише чорні трусики від купальника, які виграшно підкреслюють пружні сідниці красуні.

Гайда підписуватися на неймовірну Гайді Клум. Гарантуємо, що на її сторінці в інстаграмі буде ще чимало гарячих фото!

Тобі сподобається Гаряча американська модель засвітила голі груди у прозорій сукні: спокусливі фото 18+