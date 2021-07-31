Тенісистка Еліна Світоліна на Олімпійських іграх 2020, які проходять у Токіо, принесла ще одну медаль у залік нашої команди. У запеклому поєдинку зі спортсменкою з Казахстану Оленою Рибакіною нашій красуні таки вдалося вибороти "бронзу". Тож ми просто не могли оминути увагою Еліну Світоліну, пригадавши, якими фотографіями вона ділиться зі своїми підписниками.

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Еліна Світоліна продовжує робити все можливе для того, щоб її земляки пишалися нею. На Олімпійських іграх 2020 вона не лише виграла бронзову медаль, а й стала першою українською олімпійською медалісткою з тенісу в історії нашої країни. Пишаємося!

Еліна Світоліна

Інстаграм: elisvitolina

Вік: 26 років

26 років Знак Зодіаку: Діва

Діва Ріст: 174 сантиметрів

174 сантиметрів Країна: Україна

Україна Сімейний стан: заміжня

Тенісистка Еліна Світоліна народилася у сім'ї плавчині та борця. А назвали її на честь актриси Еліни Бистрицької. Наша героїня надзвичайно талановита. У середній школі вона не лише навчалася, а й займалася акторським мистецтвом. Що ж стосується тенісу, то ракетку до рук вона взяла у 5-річному віці. Коли Еліні виповнилося 13 років, родина, у пошуках перспектив, перебралася до Харкова.

З перемоги на юніорському чемпіонаті Франції у 2010 році можна починати спортивну біографію Еліни. А ще через кілька років вона представила Україну на Кубку Федерацій, дебютувала у Відкритому чемпіонаті США, а також вийшла до фіналу Вімблдона. І на цьому, звичайно ж, не зупинялася.

Еліна Світоліна – 6-та ракетка світу в рейтингу WTA. Зауважимо, що у 2017, 2018 і 2019 роках вона посідала 3-ю позицію.

Буквально нещодавно Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Побралися спортсмени у швейцарському Ньйоні.

Дивися гарячі фото української зірки Олімпіади-2020 Еліни Світоліної:



Еліна Світоліна обожнює приміряти спокусливі образи / Фото з інстаграму Світоліної



Також тенісистка регулярно викладає світлини в купальниках / Фото з інстаграму Світоліної



Еліна Світоліна обожнює відпочивати біля моря / Фото з інстаграму Світоліної



Стегно тенісистки прикрашає ефектне татуювання / Фото з інстаграму Світоліної



Еліна Світоліна також частенько з'являється у глянцях / Фото з інстаграму Світоліної



Розкішна фігура Еліни Світоліної не на жарт розбурхує мережу / Фото з інстаграму Світоліної



Еліна Світоліна знялася для календаря XXL / Фото з інстаграму Світоліної

Зверни увагу! Олімпійські ігри офіційно відкрилися 23 липня та триватимуть до 8 серпня. Україну представлять 157 атлетів у 25 видах спорту.

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