Але далеко не завжди є час придумати якийсь гіперскладний костюм чи придбати такий. Тож ми на Men 24 вирішили розповісти тобі про кілька найсмішніших, найкрутіших та найстрашніших костюмів на Геловін 2022 року, які геть не важко буде зробити для себе навіть в останній день.

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Чому ти одягаєшся в костюм на Геловін

Геловін святкують 31 жовтня. В Україні він не такий популярний, як у США, але все ж. Початок свято взяло в Ірландії, де вже в дохристиянські часи святкували Самайн – збір врожаю та початок холодної пори року. Згодом вже за християнської доби воно переформатувалося у Вечір усіх святих. Вважалося, що небіжчики з підземного світу переслідують живих у ​​цей день, тому люди одягалися в страшні костюми – щоб відлякати їх.

Які костюми пасують на Геловін

Традиційно найпопулярнішими є страшні костюми – чортів, привидів, скелетів, зомбі, вампірів та інших персонажів фільмів жахів. А проте все більше людей відмовляються від такого концепту на користь костюмів, які є веселими, культурно цікавими й навіть сексуальними. Саме про кілька таких ми й розповімо – про костюми, які складаються зі звичайного одягу, але формуються в образ певного персонажа.



Геловін – це свято, яке зараз змінює свою концепцію / Фото freepik

5 простих чоловічих костюмів на Геловін 2022 року

Костюми на Геловін завжди відбивають дух часу, тож не дивно, що багато нинішніх натхненні фільмами, серіалами, подіями чи знаменитостями.

Найпопулярніший костюм на Геловін

Мабуть, найпопулярнішим костюмом на Геловін є вампір. Водночас це ще й маскування, яке ти легко можеш створити сам за допомогою власного одягу. Просто надінь чорні штани, чорну сорочку та чорні туфлі, знайти треба буде тільки ікла вампіра (якщо нема часу купувати, можна зіграти іронічно – і запхати під губу палички для суші; довго зручно не буде, але на раз вразити зійде).



Вампірам знайдеться місце на будь-якому святі, якщо там немає часнику / Фото @fxquadro

Найстрашніший

Якраз до моторошного місяця жовтня ти матимеш нагоду переглянути новий фільм жахів Halloween Ends 2022 року, який є продовженням Halloween Kills 2021. Крім кривавих і страшних сцен, фільм також пропонує ідею костюма – вигаданого серійного вбивці Майкла Майєрса. Все, що тобі потрібно, це комбінезон і знаменита маска. Або будь-яка схожа, тільки щоб на все обличчя і з великою кількістю подряпин. Або будь-яка несхожа – скажімо, медична. З огляду на пам'ятний 2020-й...

Найдивніший

Генрі Кріл ака Векна з "Дивних див". Четвертий сезон Stranger Things був довгоочікуваним – і, на нашу думку, не розчарував. У сезоні сценаристи створили один із наших улюблених образів лиходіїв – Генрі Кріла, згодом відомого як Векна. Для цього костюма на Геловін тобі знадобляться біла сорочка, білі штани, чорний пояс і чорні туфлі (і, вочевидь, трохи психопатичний вигляд).



Векна до перетворення – може, й страшніший / Фото з інстаграму strangerthingstv

Найкальмарніший

От у кого буде найпростіше одягнутися – так це в гравця з серіалу "Гра в кальмара", мабуть, одного з найуспішніших на Netflix. Так, корейська страшилка вийшла у 2021, але ми впевнені, що цей культовий одяг буде в тренді протягом років. Причім не обов'язково на Геловін – скажімо, цілком нічого так собі для відпочинку на дивані вдома.

Стів Джобс

Засновник Apple Стів Джобс завжди носив одне й те саме вбрання у свої пізні роки: светр з високим горлом, сині джинси та кросівки New Balance – усі предмети одягу, які точно вже є у твоїй шафі. А образ Джобса, здається, буде популярним вічно.