Генрі Кавілл дав найкращу пораду тим, хто хоче зайнятися своїм тілом

Генрі Кавілл – не лише надзвичайно популярний голлівудський актор. Він ще й неабиякий прихильник фітнесу. Тож не дивно, що актор іноді ділиться слушними порадами для тих, хто хоче спробувати свої сили.

Зірка "Відьмака" розкриває секрет, який варто взяти на озброєння справжнім новачкам у спортзалі. З його допомогою ти зможеш не лише продовжувати працювати над собою, а й отримувати бажані результати.

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У недавньому відео для порталу Bodybuilding актор відповів на кілька питань, пов'язаних зі своїм підходом до фітнесу та здоров'я. Він ще й дав кілька досить слушних порад тим, хто тільки починає займатися фітнесом. Тож гайда робити нотатки!

Що має зробити новачок у світі фітнесу

Коли портал попросив поділитися найкращою порадою з фітнесу, яку він міг би дати комусь, Кавілл порадив новачкам:

не боятися підходити до фітнесу з урахуванням своїх конкретних потреб.

Роби по-своєму. Отримай правильну інформацію, отримай правильні знання від фахівця. Але також займайся фітнесом по-своєму. Роби те, що тобі подобається. Отримай від цього максимальну віддачу,

– наголошує він.

Генрі Кавілл на відео рекомендує новачкам іти своїм шляхом:

Але це не єдина мудрість, яку новачки можуть взяти з відео Кавілла. Коли його запитали, яку пораду він дав би собі у молодості, актор сказав, що хотів би, щоб він правильно зрозумів завдання на ранньому етапі своєї фітнес-подорожі.

Це не має бути легко. І з таким настроєм на тренування, я думаю, я отримав би від цього величезну користь. Усі люди різні, але я знаю, що, коли був молодим, я виграв би від цього,

– каже актор.

У відео Кавілл також розповідає, що якби йому довелося вибирати: провести решту свого життя без тренажерного залу або без десерту, він би попрощався з тістечками та пирогами. Ми ні на що не натякаємо, звичайно ж.

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Тебе ж ми закликаємо почати з простого. Візьми на озброєння поради, які дав Генрі Кавілл новачкові. З їхньою допомогою ти зможеш досягнути бажаних результатів у побудові тіла своєї мрії!

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