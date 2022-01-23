Генри Кавилл дал лучший совет тем, кто хочет заняться своим телом

Генри Кавилл – не только очень популярный голливудский актер. Он еще и незаурядный поклонник фитнеса. Неудивительно, что он иногда делится дельными советами для тех, кто хочет попробовать свои силы.

Звезда "Ведьмака" раскрывает секрет, который следует взять на вооружение настоящим новичкам в спортзале. С его помощью ты сможешь не только продолжать работу над собой, но и получать желаемые результаты.

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В недавнем видео для портала Bodybuilding актер ответил на несколько вопросов, связанных со своим подходом к фитнесу и здоровью. Он еще и дал несколько достаточно дельных советов тем, кто только начинает заниматься фитнесом. Так что айда делать заметки!

Что должен сделать новичок в мире фитнеса

Когда портал попросил поделиться лучшим советом по фитнесу, который он мог бы дать кому-то, Кавилл посоветовал новичкам:

не бояться подходить к фитнесу с учетом своих конкретных потребностей.

Делай по-своему. Получи правильную информацию, получи правильные знания специалиста. Но тоже занимайся фитнесом по-своему. Делай то, что тебе нравится. Получи от этого максимальную отдачу,

– отмечает он.

Генри Кавилл на видео рекомендует новичкам идти своим путем:

Но это не единственная мудрость, которую новички могут взять из видео Кавилла. Когда его спросили, какой совет он дал бы себе в молодости, актер сказал, что хотел бы, чтобы он правильно понял задание на раннем этапе фитнес-путешествия.

Это не должно быть легко. И с таким настроением на тренировку, я думаю, я бы получил от этого огромную пользу. Все люди разные, но я знаю, что, будучи молодым, я выиграл бы от этого,

– говорит актер.

В видео Кавилл также рассказывает, что если бы ему пришлось выбирать: провести оставшуюся жизнь без тренажерного зала или без десерта, он бы попрощался с пирожными и пирогами. Мы ни на что не намекаем, конечно.

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Тебя же мы призываем начать с простого. Возьми на вооружение советы, которые дал Генри Кавилл новичку. С их помощью ты сможешь добиться желаемых результатов в построении тела своей мечты!

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