Донька зірки "Рятувальників Малібу" знялася для Playboy: гарячі фото моделі 18+

Донька голлівудського актора Девіда Гассельгоффа Гейлі стала першою моделлю plus-size, котра прикрасила обкладинку Playboy. 28-річна модель сказала, що для неї – велика честь стати першою такою моделлю на європейській обкладинці чоловічого журналу. Дивися гарячі фото Гейлі на Men 24!

Її можна буде побачити на обкладинці німецького Playboy. Зауважимо, що Гейлі Гассельгофф постає в надзвичайно спокусливому образі.

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"Мене переповнюють емоції з приводу того, що ця обкладинка означає інклюзивність та її велику мету – розширення прав і можливостей жінок", – написала вона в інстаграмі.

Вона також зауважила, що Playboy допоміг їй донести до жінок, що потрібно без вагань любити своє тіло. Робити це попри загальноприйняті стандарти краси. І ми погоджуємося з нею. Адже найбільше прикрашає жінку – саме любов до себе.

Підписники у захваті від сміливості Гейлі. Вони буквально засипали модель plus-size компліментами та словами підтримки:

"Вау, Гейлі. Це приголомшливо!";

"Я дуже пишаюся тобою";

"Ти твориш історію, дівчинко";

"Справжня краса зсередини та ззовні";

"Надзвичайно красива".

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Гейлі – одна з двох доньок зірки "Рятувальників Малібу" Девіда Гассельгоффа та його колишньої дружини Памели Бах. Після розлучення у 2006 році, кожен з батьків отримав опіку над однією з донечок.