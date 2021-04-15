27-річна зірка UFC Пейдж Ванзант вкотре потішила прихильників спокусливими фото. Цього разу сексуальна спортсменка знялася у крихітному купальнику, хизуючись розкішною фігурою під час заняття йогою. Насолоджуйся порцією краси від Пейдж Ванзант на Men 24!

Пейдж Ванзант знається на тому, що подобається її підписникам найбільше. Тож немає нічого дивного в тому, що вона регулярно знімається у відвертому вбранні та спокусливих купальниках. Зірці UFC є що показати своїм фанатам!

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"Іноді я займаюся йогою", – написала вона під постом.

Така йога однозначно сподобається кожному. І це не дивно, адже можна помилуватися спокусливими вигинами зірки UFC. Підписники Пейдж Ванзант буквально засипали свою кумирку компліментами:

"Ти чарівна";

"Мати такий зовнішній вигляд – незаконно";

"Я багато б зробив, щоб бути килимком для йоги";

"Вау, пахне смаженим";

"Навчи мене займатися йогою";

"Мені подобається як ти це робиш".

На цій серії фото вона вирішила не зупинятися, виклавши ще одне спокусливе фото у купальнику. Воно теж шалено сподобалося підписникам красуні.

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