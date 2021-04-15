Зірка UFC зайнялася сексуальною йогою у купальнику: гарячі фото спортсменки
27-річна зірка UFC Пейдж Ванзант вкотре потішила прихильників спокусливими фото. Цього разу сексуальна спортсменка знялася у крихітному купальнику, хизуючись розкішною фігурою під час заняття йогою. Насолоджуйся порцією краси від Пейдж Ванзант на Men 24!
Джерело:інстаграм Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант знається на тому, що подобається її підписникам найбільше. Тож немає нічого дивного в тому, що вона регулярно знімається у відвертому вбранні та спокусливих купальниках. Зірці UFC є що показати своїм фанатам!
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"Іноді я займаюся йогою", – написала вона під постом.
Така йога однозначно сподобається кожному. І це не дивно, адже можна помилуватися спокусливими вигинами зірки UFC. Підписники Пейдж Ванзант буквально засипали свою кумирку компліментами:
- "Ти чарівна";
- "Мати такий зовнішній вигляд – незаконно";
- "Я багато б зробив, щоб бути килимком для йоги";
- "Вау, пахне смаженим";
- "Навчи мене займатися йогою";
- "Мені подобається як ти це робиш".
На цій серії фото вона вирішила не зупинятися, виклавши ще одне спокусливе фото у купальнику. Воно теж шалено сподобалося підписникам красуні.
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