Колишня українська порнозірка розбурхала мережу спокусливим образом: гаряче фото
Спокуслива Адель Асанті, колишня учасниця реаліті "Холостяк", а також порнозірка у минулому, неабияк розбурхала користувачів мережі. Цього разу Настя знялася у спокусливому образі, який не залишив жодного її підписника байдужим. Насолоджуйся порцією краси від Адель Асанті на Men 24!
Джерело:інстаграм Адель Асанті
Попри те, що Адель Асанті завершила кар'єру порноактриси, вона все одно продовжує епатувати своїх підписників. Вона регулярно ділиться з ними спокусливими світлинами, які набирають тисячі лайків, а також безліч коментарів.
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На одному з останніх постів Настя позує у розкішній чорній сукні, яка виграшно підкреслює спокусливі форми красуні. І хоч вона не продовжила свою участь у проєкті "Холостяк", це не завадило їй стати ще популярнішою у мережі. Тож не дивно, що за Адель з кожним днем тепер слідкує все більше людей.
Фанати 24-річної зірки мережі буквально засипали красуню компліментами, оспівуючи її тіло:
- "Скільки пристрасті";
- "Шикарна";
- "Красуня";
- "Еротично";
- "Надзвичайно спокуслива";
- "Чудове фото".
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Адель Асанті однозначно варта не лише на твій лайк, а й підписку. Так ти не пропускатимеш порцію гаряченького від колишньої української порноактриси.
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