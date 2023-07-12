Про що розповідає нам величезне гранітне тіло на дальньому боці Місяця

Поклади охолодженої магми виявили під місячним вулканом, який, ймовірно, вивергався 3,5 мільярда років тому. Ці поклади оформилися у велетенське утворення граніту, яке стало ще одним доказом того, що дальній бік Місяця колись палав від вулканічних вивержень.

Граніт знайшли під вулканічною структурою на поверхні Місяця під назвою Комптон-Белкович. Це, в принципі, несподіванкою не було – дослідники вже давно підозрювали, що ця область є давнім комплексом вулканів.

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Однак дещо таки стало несподіванкою для вчених – це велетенський розмір цієї ділянки охолодженої магми (50 кілометрів завширшки). Це відкриття також може допомогти вченим пояснити, як формувалася місячна кора в ранній історії Місяця.



Тепло під вулканічною структурою на Місяці під назвою Комптон-Белкович / Фото NASA, Nature

Гранітне тіло на дальньому боці розкриє таємниці історії Місяця

Автори відкриття – група вчених на чолі з дослідником Інституту планетарних наук Метью Сіглером. За допомогою даних, зібраних орбітальним апаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, вчені виміряли температуру під поверхнею Комптона-Белковича.

вчені виміряли температуру під поверхнею Комптона-Белковича. Дані показали, що генероване там тепло може походити тільки від радіоактивних елементів, які існують на Місяці лише у вигляді граніту – магматичної породи, що міститься у "водопроводі" вулканів у формі "батоліту", підземних скельних утворень, які утворюються, коли магма охолоджується без виверження.

у формі "батоліту", підземних скельних утворень, які утворюються, коли магма охолоджується без виверження. Утворення граніту на Землі, як правило, є результатом тектоніки води та плит, які створюють під поверхнею нашої планети великі ділянки розплавленої породи. Граніти поширені на Землі, а от на Місяці вони набагато рідше зустрічаються – через відсутність як води, так і тектоніки плит.

"У вас є система без води й без тектоніки плит – але у вас є граніт. Тож чи не була на Місяці вода – принаймні в цьому місці?"