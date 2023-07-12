Гранит нашли под вулканической структурой на поверхности Луны под названием Комптон-Белкович. Это в принципе неожиданностью не было – исследователи уже давно подозревали, что эта область является давним комплексом вулканов.

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Однако кое-что стало неожиданностью для ученых – это огромный размер этого участка охлажденной магмы (50 километров в ширину). Это открытие может помочь ученым объяснить, как формировалась лунная кора в ранней истории Луны.



Тепло под вулканической структурой на Луне под названием Комптон-Белкович / Фото NASA, Nature

Гранитное тело на дальней стороне раскроет тайны истории Луны

Авторы открытия – группа ученых во главе с исследователем Института планетарных наук Мэтью Сиглером. С помощью данных, собранных орбитальным аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, учёные измерили температуру под поверхностью Комптона-Белковича.

учёные измерили температуру под поверхностью Комптона-Белковича. Данные показали, что генерируемое там тепло может происходить только от радиоактивных элементов, которые существуют на Луне только в виде гранита – магматической породы, содержащейся в "водопроводе" вулканов в форме "батолита", подземных скальных образований, которые образуются, когда магма охлаждается без извержения.

в форме "батолита", подземных скальных образований, которые образуются, когда магма охлаждается без извержения. Образование гранита на Земле, как правило, результат тектоники воды и плит, которые создают под поверхностью нашей планеты большие участки расплавленной породы. Граниты распространены на Земле, а вот на Луне они гораздо реже встречаются – из-за отсутствия как воды, так и тектоники плит.

Отсюда следует еще один вопрос, как объяснили авторы исследования: "У вас есть система без воды и без тектоники плит – но у вас есть гранит. Так не была ли на Луне вода – по крайней мере, в этом месте?"