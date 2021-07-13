Гола Настя Каменських і сексуальна Леся Нікітюк: гарячі фото українських зірок

На носі екватор літа, а це означає, що ми вже встигли вдосталь надивитися спокусливих фото зірок. Цього разу під нашим прицілом гарячі українські знаменитості у купальниках і не тільки. Гайда разом з Men 24 пригадувати, якими світлинами з нами ділилися красуні!

Інстаграм – справжнє джерело спокусливих світлин. Ми на Men 24 вирішили пригадати, якими кадрами розбурхували користувачів мережі українські зірки. Лови підбірку сексуальних і відвертих фото красунь у купальниках і без них!

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Настя Каменських

Почнемо зі співачки Насті Каменських, котра цього літа регулярно викладала світлини у купальниках. Не обходилося й без більш відвертих світлин. Ось цієї, наприклад. На ній красуня позує топлес, хизуючись плоским животиком!

Надя Дорофєєва

Колега Насті по цеху теж не соромиться роздягатися перед камерою. Нам з останніх її світлин найбільше припала до душі ця серія. На ній Надя Дорофєєва позує у крихітному купальнику, який виграшно підкреслює її сексуальні форми!

Леся Нікітюк

Улюблена телеведуча українців не лише дуже багато працює, а й достатньо відпочиває. Тож не дивно, що вона завжди знаходить можливість вигуляти новий купальник. На одному з останніх фото Леся буквально хизується своїми спокусливими формами перед мільйонною армією підписників!

DJ NANA

Не згадати про DJ NANA – справжній злочин. Особливо про це відео, яке буквально позбавило сну її підписників. На ньому красуня повністю голою – як і має бути – приймає ванну. Милуватися її спокусливими вигинами можна вічність!

Мішель Андраде

Красуня теж не відстає від своїх колег по цеху. Тож не дивно, що вона з величезним задоволенням знімається у купальниках або інших доволі відвертих образах. Підписникам співачки шалено подобається, коли вона публікує такі пости.

Слава Камінська

Ця співачка теж з величезним задоволенням ділиться провокативними світлинами. І тут мовиться не лише про кадри у купальниках. От, наприклад, гаряче фото, на якому вона позує топлес. Усе для того, щоб ти міг насолодитися її спокусливими формами.

Даша Астаф'єва

Співачка Даша Астаф'єва теж з шаленим задоволенням знімається у доволі відвертих образах. Воно й не дивно, адже приховувати свої розкішні вигини Даша не звикла. Зауважимо, що на місці цих камінців мріє бути ледь не кожен чоловік.

Оля Цибульська

Вона теж з радістю знімається у купальниках. І тут нічому дивуватися, адже її спокусливі форми приховувати від підписників – справжній злочин. Ці вигини буквально позбавили спокою підписників зірки!

SLAVIA

Наостанок залишимо тобі співачку SLAVIA. Вона теж залюбки знімається топлес. Не обходиться, звичайно ж, без демонстрації своїх гарячих вигинів. Ох, таку красуню DZIDZIO втратив…

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Якщо ти ще не підписаний на цих красунь, то ми буквально закликаємо тебе це зробити. Це дозволить не проґавити порцію гаряченького від зірок українського шоу-бізнесу.