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Мавпам дуже важливо бути обережними з паперовою роботою. Бикам – побудувати хороші стосунки з близькими. А Тиграм – не поспішати з рішеннями, не вивчивши всі обставини. Про це та більше читай на Men 24 у китайському гороскопі для чоловіків на 2024 рік.

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Китайський гороскоп для чоловіків на 2024 рік

Щур (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)



Щур (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Рік принесе шанси на нову роботу або шляхи до кар'єрного зростання. Але важливо бути обережними з грошима. У коханні та стосунках може з'явитися новий шанс на романтику. Варто зосередитися на стабільних і надійних зв'язках, а вибір робити без поспіху та все добре обдумувати. Баланс усіх сфер життя буде важливим у наступному році.

Бик (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)



Бик (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

2024 рік виглядає багатообіцяючим для кар'єри, зі стабільним прогресом і хорошими результатами. Можна розраховувати на удачу і позитивні результати в грошових справах. У коханні та стосунках справи налагодяться, але важливо дотримуватися балансу між роботою та особистим життям. Також дуже важливо піклуватися про себе та побудувати хороші стосунки з близькими.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)



Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

2024 принесе позитивні новини на професійному фронті. Це буде жвавий і насичений рік, але варто бути обережними та не поспішати з рішеннями, не вивчивши всі обставини. У романтичному житті можуть виникнути певні труднощі. Утім, відкрита розмова і розуміння один одного допоможуть усунути будь-які проблеми. Важливим буде пошук способів розслабитися і зняти стрес.

Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)



Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Рік Дракона обіцяє бути чудовим. Там чекає багато шансів для кар'єрного та фінансового зростання. Але важливо уникати надмірних поблажок до себе. У сфері кохання та стосунків може бути схильність до імпульсивних дій та сильних емоцій, що призведе до стресу. Слід зберігати спокій та думати, перш ніж реагувати, і давати собі певний час на роздуми.

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Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)



Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Для Драконів 2024 – це рік творчості й безлічі нових ідей. Але важливо залишатися приземленими та не бути занадто зарозумілими. У фінансовому плані справи добрі, процвітання не за горами. У стосунках можуть виникнути проблеми – важливо тримати своє его під контролем. Надмірна гордість може зашкодити стосункам. Варто залишатися скромним.

Змія (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)



Змія (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Слід готуватися до великих змін. Якщо залишатися рішучими й наполегливо працювати, вдасться направити ці зміни в правильне річище. Наполегливу працю на роботі помітять і похвалять. Але у спілкуванні з колегами слід бути обережними та адаптивними. У фінансовому плані справи середні, не дуже добре і не дуже погано. У стосунках справи налагодяться.

Кінь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)



Кінь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

У 2024 році варто не відривати очей від своїх цілей і докладати зусиль, необхідних для їх досягнення. Наполеглива праця буде дуже важливою. Важливо й будувати хороші стосунки з людьми, з якими доводиться працювати. Це зробить робоче місце приємнішим. Також треба зробити свій будинок мирним і щасливим, стати гнучким і легким на підйом.

Вівця або Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)



Вівця або Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Справи на роботі виглядають стабільними та успішними. Вдасться побачити хороші зміни й зростання, а наполеглива праця окупиться приємною грошовою винагородою. Сім'я буде надзвичайно важливою. Навіть якщо виникне кілька непорозумінь, в цілому все буде мирно. Це важливо для успішної роботи та гармонії в житті.

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Мавпа (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)



Мавпа (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Можна розраховувати на чудовий рік на роботі, з безліччю можливостей проявити себе. Успіх неминучий, але дуже важливо бути обережними з паперовою роботою. З грошима все буде добре, але слід стежити за крупними витратами, які можуть підірвати бюджет. 2024 може бути не найцікавішим для спілкування з родиною та друзями. Це радше середньостатистичний рік, коли важливо зберігати позитивний настрій.

Півень (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)



Півень (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Варто готуватися до труднощів на шляху до успіху. Та стежити за поведінкою на роботі. Фінанси можуть мати певні злети й падіння, тому треба бути обережними з інвестиціями й не йти на невиправдані ризики. Для стосунків рік буде вдалим. Треба тільки дати коханій людині простір і намагатися не чіплятися.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)



Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Рік обіцяє багатообіцяючі перспективи. На роботі успіх не за горами завдяки підтримці колег і визнанню з боку вищого керівництва. Заробіток зростатиме, навіть можливі несподівані премії. У стосунках можна очікувати позитиву, радості та зміцнення зв'язків. Це важливо для досягнення успіху в житті.

Свиня (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)



Свиня (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Рік Дракона принесе багато можливостей. Незалежно від того, чи йдеться про вибір роботи, чи про фінансові питання, треба тільки не поспішати та ретельно все обмірковувати. У фінансовому плані справи добрі, особливо якщо минулі інвестиції принесуть прибуток. Відносини з родиною та друзями стануть міцнішими.