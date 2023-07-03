Овни стануть жертвою обману, а Діви втратять майно: чоловічий гороскоп на тиждень 3 – 9 липня

У житті Близнюків може відбутися багато змін, до яких вони не були готові. Козероги на роботі через поспіх можуть забути виконати якесь важливе завдання. А Водолії відчуватимуть легке роздратування через поведінку людей навколо. Щоб дізнатися більше, читай чоловічий гороскоп на тиждень від 3 липня і до 9 липня 2023 року на Men 24.

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Ракам слід уникати непотрібних поїздок, бо можуть виникнути неприємності. Для Левів витрачання грошей без планування може створити фінансову кризу. А Терези можуть мати проблеми через неправильну пораду друга. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень із 3 липня і до 9 липня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 3 липня – 9 липня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Літнім чоловікам цього знаку Зодіаку цього тижня слід бути особливо уважними до фізичної активності, але уникати підняття важких предметів. Загалом тобі слід присвятити трохи часу формуванню свого внутрішнього спокою та наповненням свідомості позитивною енергією. Якщо ти досі витрачав свої гроші бездумно, цього тижня можеш відчути гостру потребу в фінансах. Утім, завдяки цьому ти зможеш зрозуміти, яке насправді значення мають гроші у твоєму житті. Тому поводься як відповідальна людина, контролюй свої витрати. Вдалий захід, організований родичем, буде в центрі уваги твоєї родини на тижні. На роботі ж ти, швидше за все, станеш жертвою обману з боку колег, через що у твоїй кар'єрі може виникнути помітна перерва. Загалом – тримайся якнайдалі від брехунів і шахраїв, а також не дозволяй агресії та дратівливості домінувати у своєму характері.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Цього тижня ти можеш відчути брак душевного спокою та певну розсіяність. У такій ситуації не варто надмірно хвилюватися. Якась участь у благодійній діяльності цілком може підвищити твій статус у суспільстві та значною мірою вберегти тебе від стресу. Якщо до цього часу ти боровся з якоюсь фінансовою проблемою, то цього тижня перемкнися від переживань на дії – зроби щось, що збільшить твій дохід. Для цього ти також можеш прийняти важливе рішення, прислухавшись до порад друзів, близьких або старших. Це вдалий час, щоб розповісти батькам про свої нові прагнення чи плани. Увесь тиждень ти зможеш досягати великих успіхів у професійному житті. Ти станеш більш працьовитим, продуктивним і ефективним на своєму робочому місці, а твоя дипломатична і тактовна поведінка допоможе впоратися з викликами та складними ситуаціями.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цього тижня у твоєму житті може відбутися багато змін, до яких ти не був готовий. Через це твій погляд на життя буде дещо похмурим, ти відчуватимеш себе оточеними негативом. А проте інвестиції на цьому тижні можуть збільшити твій добробут і фінансову безпеку. У такій ситуації вкладай гроші в правильне місце і прояви терпіння, не приймаючи жодних рішень поспіхом. Якщо ж ти потрапиш у біду, то не очікуй якогось дива від інших, але й не звинувачуй їх – не через них ця біда сталася. Якщо займаєшся улюбленою професійною діяльністю і працюєш на хорошій роботі, то цей тиждень буде для тебе дуже важливим. У цей час у тебе, швидше за все, з'явиться багато можливостей для просування у твоїй сфері. Цей час також може бути дуже вдалим для здобуття нової освіти.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Цього тижня непогано було б, аби відпочити, вдатися до медитації, але – не вдаватися до зайвого сну. Ігри на інвестиційному ринку на тижні будуть невдалими, тож краще утриматися. Є ймовірність, що ти вкладатимеш більше і більше грошей, щоб повернути бодай втрачене назад, але марно. А от твоя жага до знань допоможе цього тижня знайти нових друзів. Атмосфера в родині буде сприятливою, так само тиждень буде сприятливим для тебе з точки зору кар'єри. У цей час ти зможеш позбутися від будь-яких своїх негараздів на роботі, завдяки чому будеш докладати більше зусиль, ніж раніше, для досягнення поставлених цілей у професійній сфері. Також зірки радять максимально уникати непотрібних поїздок, інакше можуть виникнути неприємності.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

На цьому тижні слід подбати про самопочуття, щоб раптові негаразди не позбавили тебе внутрішнього миру. Ти, можливо, будеш витрачати більше, ніж заробляєш, але з благою метою – для поліпшення іміджу сім'ї. На жаль, витрачання грошей без планування може створити фінансову кризу у твоєму житті в майбутньому. Цього тижня діти можуть дуже допомогти тобі у виконанні багатьох домашніх справ. Але для цього ти повинен не соромитися просити їх про допомогу. Також ти зможеш завести нових друзів чи знайомства у суспільстві – завдяки своїй чарівності та проявам індивідуальності. На роботі, якщо ти добре справлятимешся, тиждень буде для тебе дуже важливим. З'явиться багато можливостей просунутися у своїй сфері, але доведеться бути відданими своїй меті. В іншому випадку вся попередня наполеглива праця може зійти нанівець. Тому в цей час роби будь-який крок, думаючи про свою головну мету.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки кажуть, що ти й люди, які тебе оточують, добре знають, що ти настільки впевнений у собі та запальний, що не потребуєш чийогось заохочення. Тож скористайся цим, витягни максимум користі. Є й застереження: цього тижня хтось може поцупити частину твого рухомого чи нерухомого майна, або хтось може втертися в довіру і заволодіти ним. Тому будь максимально обережний та обачний вже від початку тижня. Уникай сліпо довіряти комусь. З іншого боку, тиждень принесе у сімейне життя щастя, мир і достаток. Ти можеш запланувати відвідування далеких родичів всією сім'єю. У професійному плані тиждень, швидше за все, виявиться дуже вдалим. Зірки повністю на твоєму боці, завдяки чому ти матимеш успіхи в професії та кар'єрі. Доведеться трохи попрацювати, звісно, але в кожній справі буде все складатися вдало.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На тижні варто відмовитися від жирної їжі. Не виключено, що хтось зі знайомих або близьких може привернути твою увагу великими планами та ідеями. У такій ситуації тобі слід ретельно вивчити цю людину, перш ніж робити будь-які інвестиції або висновки. Усвідомлюючи свою відповідальність перед сім'єю, ти будеш частиною її щастя і горя – щоб вони відчули, що ти дійсно піклуєшся про них, і змогли відкритися тобі. Бізнесмени можуть натрапити на проблеми – через неправильну пораду близького друга. Тому будь обережним, приймаючи будь-яке рішення, уникай сліпої довіри до чиїхось порад. Цього тижня ти можеш відчувати певні труднощі в розумінні багатьох подій і чомусь не захочеш звернутися по допомогу до старших. А дарма – потрібно не соромитися та звертатися. Інакше можеш провалити будь-який майбутній іспит життя.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Хороші новини в родині дозволять тобі позбутися стресу. Максимально піклуйся про близьких і проводь із ними час регулярно. Також тиждень принесе багато можливостей для заробітку. Але, можливо, доведеться постійно бути уважним, щоб розпізнати ці можливості. В іншому випадку ти можеш втратити нагоди чи не будеш у стані скористатися ними належним чином. Цього тижня ти досягнеш особливого успіху в налагодженні стосунків із людьми та впорядкуванні давно відкладених домашніх клопотів. Невеликі труднощі, які виникали на роботі в минулому, можуть бути повністю подолані саме цього тижня. Після чого ти успішно завершиш усі свої попередні незавершені справи. Але є ймовірність того, що навантаження на тебе трохи збільшиться. Утім, завдяки правильній стратегії й інтелекту ти зможеш виконати всі свої обов'язки на роботі.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

У цей період ти будеш постійно щось змінювати, щоб поліпшити свій спосіб життя. Треба вивести себе із зони комфорту, але уникати занадто великого навантаження на себе. Можливо, доведеться двічі подумати, перш ніж інвестувати – не виключено, що за можливістю, яка відкрилася перед тобою, стоїть якась змова, через яку в майбутньому доведеться відчути удар. Також, можливо, доведеться принижуватися перед іншими людьми через дітей. Але карати дітей за це не варто, краще посидіти з ними й спробувати пояснити все їм. Весь тиждень ти будеш більш відповідальним, зосередженим та організованим у всіх справах на робочому місці. Ти також зможеш краще виконувати свої обов'язки. У цей період може з'явитися шанс приєднатися до іноземної компанії.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цей час може бути дуже корисним для тебе. Ти будеш намагатися виконувати будь-яку роботу з повною віддачею і насолоджуватися гарним самопочуттям. А от у працівників сфери торгівлі можуть бути проблеми. Зірки радять не робити ризикованих вкладень, інакше будуть великі неприємності. Натомість люди, пов'язані з партнерським бізнесом, можуть знайти в цей час хороші фінансові вигоди. У сімейному житті на цьому тижні тебе очікують дуже хороші результати. Братерство і взаємна любов будуть помітні в цей період. На роботі на цьому тижні, можливо, через поспіх ти забудеш виконати якесь важливе завдання. Переконайся, що всю роботу зробив, перш ніж віддавати звіти вищим посадовим особам. І краще, якщо ти ще раз перевіриш кожен документ.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Дбай про своє самопочуття, щоб раптом не натрапити на проблеми, яких геть не очікував. Твоє фінансове життя на цьому тижні не можна буде назвати вдалим. Доведеться натрапити на купу труднощів, пов'язаних із грошима, причім протягом усього тижня. Також ти не зможеш у цей період заощаджувати, через що зросте внутрішнє напруження. Ти будеш відчувати легке роздратування через поведінку людей, які тебе оточують, особливо членів сім'ї. Не виключено, що у тебе може виникнути суперечка з ними. Натомість зірки пророкують хороші результати тижня для професіоналів та для тих, хто думає про відкриття нового бізнесу, попри свою основну діяльність. Тиждень буде особливо вдалим і для студентів, які мріють про навчання за кордоном.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

У цей час тобі не доведеться натрапляти на проблеми з самопочуттям, якщо будуть фізичні вправи у розпорядку дня. Також цього тижня ти маєш зрозуміти, що махати руками перед іншими й витрачати більше, ніж ти можеш собі дозволити, не є мудро. Тож просто не роби цього, і тільки тоді зможеш зберегти свої гроші. Запрошення на якусь церемонію стане щасливою подією для тебе і твоєї родини. На жаль, на роботі на цьому тижні ти можеш відчувати себе трохи млявим або жертвою комплексу жертви. Але, попри це, ти також будеш прагнути отримати високу оцінку за все, що ти робиш. Завдяки цьому у тебе з'являться сприятливі можливості для кар'єрного зростання. Хороші новини можуть прийти в середині тижня, однак потрібно буде зосередитися на своїй меті.