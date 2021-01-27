Грамофон автомобільний: дивні винаходи, які не дожили до наших днів

Винаходи найчастіше рухають людство вперед. Але бувають і такі, які начебто й нічого так, але – нічого так нікуди й не зрушили. Сьогодні на Men 24 поговоримо про один із таких – грамофон автомобільний.

Джерело: Men 24

Завдяки фантазії світ отримав чудові винаходи. Але бувало й так, коли фантазери вигадували щось таке, що або вже було не на часі, або ще. Наприклад, автомобільний вініловий програвач.

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Грамофон автомобільний

Що слухали автомобілісти, коли касет, а тим більше й СD, ще не було? А тільки те, що міг зловити радіоприймач на хвилях місцевих радіостанцій. Поза всяким сумнівом, відсутність вибору і змоги поставити улюблений альбом на повтор – це вкрай незручно.

Щоб покращити комфорт водіїв, у 1956 році компанія Chrysler придумала ставити вініловий програвач у панелі автомобіля.

Правда, до оформлення пропозиції на практиці розробникам довелося неабияк попітніти. Адже стандартний програвач ніяк на панелі не поміститься, а на новостворених компактних пристроях не можна було ставити стандартні платівки.



У 1956 році компанія Chrysler створила компактний вініловий програвач для авто / Фото pinterest

Допомогти вирішила компанія Columbia Records – вона випустила спеціальні компактні платівки. Саме для автомобільних грамофонів.

Не вдалося розв'язати тільки одну проблему – я​ми на дорогах… Вони успішно нищили і платівки, і голки програвачів.

Тож меломанам тих років довелося повернутися до радіо. Може, саме тому воно й досі настільки популярне.



Подолати конструкторські негаразди вдалося, а от ями на дорогах – ні / Фото pinterest

А тим часом вінілові програвачі знову в моді! Хтозна, може й в авто задумають поставити.

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