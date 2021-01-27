Изобретения чаще всего двигают человечество вперед. Но бывают и такие, которые вроде и ничего так, но – ничего так никуда и не сдвинули. Сегодня на Men 24 поговорим об одном из таких – граммофоне автомобильном.

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Благодаря фантазии мир получил замечательные изобретения. Но бывало и так, когда фантазеры придумывали что-то такое, что либо уже было не актуально, либо еще. Например, автомобильный виниловый проигрыватель.

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Граммофон автомобильный

Что слушали автомобилисты, когда кассет, а тем более и СD, еще не было? А только то, что мог поймать радиоприемник на волнах местных радиостанций. Вне всякого сомнения, отсутствие выбора и возможности поставить любимый альбом на повтор – это крайне неудобно.

Чтобы улучшить комфорт водителей, в 1956 году компания Chrysler придумала ставить виниловый проигрыватель на панели автомобиля.

Правда, до оформления предложения на практике разработчикам пришлось изрядно попотеть. Ведь стандартный проигрыватель никак на панели не поместится, а на новосозданных компактных устройствах нельзя ставить стандартные пластинки.



В 1956 году компания Chrysler создала компактный виниловый проигрыватель для авто / Фото pinterest

Помочь решила компания Columbia Records – она выпустила специальные компактные пластинки. Именно для автомобильных граммофонов.

Не удалось решить только одну проблему – ямы на дорогах... Они успешно уничтожали и пластинки, и иглы проигрывателей.

Поэтому меломанам тех лет пришлось вернуться к радио. Может, именно поэтому оно до сих пор настолько популярно.



П реодолеть конструкторские проблемы удалось, а вот ямы на дорогах – нет / Фото pinterest

А тем временем виниловые проигрыватели снова в моде! Кто знает, может и в авто задумают поставить.