Шпагін проти вермахту: стволи, які перевернули світ у XX столітті – 1
Новітньої зброї у ХХ столітті ставало все більше, навіть попри дві світові війни. Сьогодні на Men 24 продовжимо говорити про стрілецькі стволи, які перевернули світ: пістолет-кулемет Шпагіна ППШ-41 і німецька розробка MG-42.
Часто зброю робили, аби люди припинили один в одного стріляти. Щоб вона була засобом стримування, а не нападу. На жаль, досі такі сподівання не справдилися. Натомість новітня зброя частіше визначала переможців у тій чи іншій війні. Сьогодні Men 24 продовжить розповідати про стволи, які змінили світ.
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Стрілецькі стволи, які вплинули на історію людства у ХХ столітті – 1
ППШ – один із творців поразки вермахту
ППШ (пістолет-кулемет Шпагіна) – пристрій, далекий від ідеалу. Це автоматична ручна вогнепальна зброя, здатна стріляти чергами й одиночними. Але великі розміри й вага значно ускладнювали застосування ППШ в окопах і боях у містах.
- Це розробка 1940, в 1941 ППШ пішов на масове виробництва, а вже з 1942 і до кінця війни на фронт прийшло понад 6 мільйонів одиниць цієї зброї. Половина бійців Червоної Армії мали саме ППШ.
Серед вагомих переваг ППШ називають високу купчастість вогню, невибагливість в обслуговуванні й простоту як користування, так і виробництва.
Пістолет-кулемет Шпагіна змінив баланс сил у перші роки Другої світової / Фото pinterest
Тож ППШ впевнено називають одним з головних творців перемоги армії СРСР у війні проти Третього Рейху. Не дивно, що ця зброя поруч із гвинтівкою Мосіна-Нагана стала символом образу "червоноармійця".
MG-42 – прагматична відповідь Шпагіну
Найвідомішим кулеметом Другої світової війни частіше називають не ППШ, а MG-42. Його використовувала піхота вермахту (армії Третього Рейху), і навіть німецькі танки.
- Адже розробник Грунов чітко виконав завдання Гітлера: створити максимально дешевий для виробництва, максимально надійний та з високою вогневою міццю ручний кулемет.
Хай там як, MG-42 чудово зарекомендував себе на всіх фронтах та у різних кліматичних умовах. Він не потребував ретельного догляду, його дуже просто було збирати та розбирати, а ще й автоматика працювала плавно.
Кулемет гітлерівців, який добре себе чув і на плечах, і на танках / Фото pinterest
Так, усе це було важливим в умовах бойових дій. З іншого боку, MG-42 виготовили тільки 1,5 мільйона примірників. Та й стріляли вони тільки чергами.
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