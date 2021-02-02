Французи зробили крутий кастом Harley-Davidson Sportster у японському стилі: фото

Себ Лоренц, котра керує Lucky Cat Garage, під час карантину створила крутий кастом з популярного Harley-Davidson Sportster. Мотоцикл отримав новий дизайн, натхненний японською культурою. Але на цьому, звичайно ж, доопрацювання не завершилися!

Джерело: Bike EXIF

Одним з останніх байків, який складала Себ у своїй майстерні у Шартрі, за 90 кілометрів від Парижа, є дуже стильний Sportster 1994 року. На перший погляд, Lucky Cat's Sportster – вуличний мотоцикл з нестандартним кузовом і трішки налаштованим двигуном. Але під капотом відбувається значно більше.

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Найцікавіше у цьому Harley-Davidson криється всередині

Знаменитий V-подібний двоциліндровий двигун повністю відремонтували всередині та зовні. Корпуси та поліровані кришки пофарбували у сіру графітову фарбу, але справжня робота – всередині. І мета полягала в тому, щоб створити максимально можливий крутний момент.

"На наш погляд, це найцікавіше для вуличних мотоциклів!", – каже Себ.

Вона використовувала комплект 1250 від Hammer Performance з циліндрами із залізною футеровкою, алюмінієвими ребрами та кованими поршнями. Вони поєднуються з портованими головками та кулачками Buell M2, з карбюратором S & S Super E, що поглинає повітря з класичного та рідкісного повітряного фільтра S & S Two Throat. Спідометр Motogadget Speedster захований за повітряним фільтром, щоб зберегти його непомітність.



Двигун Hadley-Davidson зазнав змін, щоб зробити байк швидшим

Себ також замінила усі паливні та масляні магістралі на гоночні шланги Vibrant Performance, з'єднані з чорними фітингами AN. Допоміжні оновлення охоплюють систему одноразового запалювання Dynatek 2000i та масляний насос Daytona (з переробленою системою вентиляції двигуна) для охолодження двигуна.

Вихлоп з необробленої нержавіючої сталі 2-в-1 від каліфорнійської компанії Bassani, зі східчастими колекторами та глушником мегафона зі зворотним конусом.



Вихлоп виготовлений з необробленої нержавіючої сталі

Вона відмовилася від пасової передачі та використовувала традиційну ланцюгову установку 530 за допомогою комплекту для переобладнання від Lowbrow. Також є кришка зірочки заготовки Speed ​​Merchant з індивідуальним протектором ланцюга, а болти двигуна були модернізовані до полірованих нержавіючих елементів від Diamond Engineering.

Найскладніша частина типової збірки Harley – це отримати досить низький верх, тому що двигуни такі високі. Себ домоглася цього, використовуючи гоночний бак Harley KR750 з плоскою гусеницею. Йому близько 60 років, і він нагадує типовий танк Trackmaster. Місткість – не найсильніша сторона, тому є ще аварійний бак Mooneyes, що вміщає понад літр, біля правої задньої стійки.

Інші модифікації містять коротке переднє крило від Lowbrow Customs і модифіковане сидіння Cutlass від Airtech Streamlining. Зліва – незвичайна підсідельна сумка зі скловолокна, спочатку зроблена Buco для скутерів Cushman. На ній нанесений номер 17.



Байк оснастили кофром зі скловолокна, на якому видно номер 17

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Придивися, і ти побачиш інші традиційні деталі, такі як дросельна заслінка Biltwell Whiskey, фара Bates, поліровані ручні елементи керування KustomTech, міні-перемикачі Motone і дзеркало Lowbrow у формі серця. Є навіть надрукована (і позолочена) обкладинка для окулярів Glamster від La Fabrique 3D.



Байк отримав низку традиційних деталей, які оцінить справжній поціновував Harley

Найбільш незвичайним аспектом мотоцикла є забарвлення, яке є модифікацією техніки нанесення лаку "авантюрин", відомої в Японії як Нашіджі.

Нашою першою творчою ідеєю було використання традиційної техніки золочення для сучасного класичного шолома. Тоді ми подумали, що додавання відповідного кастомним байкам було б хорошим аксесуаром,

– розповідають у майстерні.

Лоуренс, партнер Себ, застосував техніку золочення до шолома Glamster, використовуючи класичну основу з червоного лаку Urushi. Він покритий блискітками та пудрою з 24-каратного золота, змішаними традиційним методом з використанням меду. Потім блискітки та порошок продувають через бамбукові шматки.



Фарбування шолома – справжнє мистецтво

"Це довгий процес, але найкращий для створення бажаного ефекту", – говорить Себ.

Поки позолочували шолом Glamster, Себ закінчувала збірку велосипеда. Вирішили, що колір повинен бути іншим.

"Як і ваш одяг, ми не думаємо, що ваш шолом повинен бути того ж кольору, що і ваш байк", – зауважила вона.



Себ вирішила, що колір байка має відрізнятися від кольору шолома

Забарвлення навіяне Magicar, легендарним паливним драгстером шістдесятих років. Щоб домогтися точної відповідності кольору, треба було поєднання 15 різних типів лусочок золота.

На відміну від більшості брендів, цьому Sportster не судилося провести залишок свого життя в виставковому залі.

Він маленький, досить швидкий, низький, вузький, досить нервовий і досить незручний. Але на ньому також сексуально і весело кататися... і це саме те, чого я хотіла!,

– розповідає Себ.



Мотоцикл хоч не дуже зручний, але він вражає своєю швидкістю

Тож, якщо тебе після завершення карантину занесе до Парижа, у тебе є всі шанси побачити на вулицях міста цей крутий байк. Він однозначно відрізнятиметься з-поміж інших!

Усі фото Cyril Casagrande

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