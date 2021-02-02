Себ Лоренц, которая руководит Lucky Cat Garage, во время карантина создала крутой кастом из популярного Harley-Davidson Sportster. Мотоцикл получил новый дизайн, вдохновленный японской культурой. Но на этом, конечно же, доработки не закончились!

Источник: Bike EXIF

Одним из последних мотоциклов, который делала Себ в своей мастерской в ​​Шартре, в 90 километрах от Парижа, есть очень стильный Sportster 1994 года. На первый взгляд, Lucky Cat's Sportster – уличный мотоцикл с нестандартным кузовом и немного настроенным двигателем. Но под капотом происходит значительно больше.

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Самое интересное в этом Harley-Davidson кроется внутри

Знаменитый V-образный двухцилиндровый двигатель полностью отремонтировали внутри и снаружи. Корпуса и полированные крышки покрасили в серую графитовую краску, но настоящая работа – внутри. И цель заключалась в том, чтобы создать максимально возможный крутящий момент.

"На наш взгляд, это самое интересное для уличных мотоциклов!", – говорит Себ.

Она использовала комплект 1250 от Hammer Performance с цилиндрами с железной футеровкой, алюминиевыми ребрами и коваными поршнями. Они сочетаются с сортированными головками и кулачками Buell M2, с карбюратором S & S Super E, что дышит воздухом из классического и редкого воздушного фильтра S & S Two Throat. Спидометр Motogadget Speedster спрятан за воздушным фильтром, чтобы сохранить его незаметность.



Двигатель Hadley-Davidson претерпел изменения, чтобы сделать байк быстрее

Себ также заменила все топливные и масляные магистрали на гоночные шланги Vibrant Performance, соединенные с черными фитингами AN. Вспомогательные обновления охватывают систему одноразового зажигания Dynatek 2000i и масляный насос Daytona (с переработанной системой вентиляции двигателя) для охлаждения двигателя.

Выхлоп из необработанной нержавеющей стали 2-в-1 от калифорнийской компании Bassani, со ступенчатыми коллекторами и глушителем мегафона с обратным конусом.



Выхлоп изготовлен из необработанной нержавеющей стали

Она отказалась от ременной передачи и использовала традиционную цепную установку 530 с помощью комплекта для переоборудования от Lowbrow. Также есть крышка звездочки заготовки Speed ​​Merchant с индивидуальным протектором цепи, а болты двигателя были модернизированы до полированных нержавеющих элементов от Diamond Engineering.

Самая сложная часть типичной сборки Harley – это получить достаточно низкий верх, потому что двигатели такие высокие. Себ добилась этого, используя гоночный бак Harley KR750 с плоской гусеницей. Ему около 60 лет, и он напоминает обычный танк Trackmaster. Вместимость – не самая сильная сторона, поэтому есть еще аварийный бак Mooneyes, вмещающий более литр, у правой задней стойки.

Другие модификации содержат короткое переднее крыло от Lowbrow Customs и модифицированное сиденья Cutlass от Airtech Streamlining. Слева – необычная подседельная сумка из стекловолокна, сначала сделана Buco для скутеров Cushman. На ней нанесен номер 17.



Байк оснастили кофром из стекловолокна, на котором виден номер 17

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Присмотрись, и ты увидишь другие традиционные детали, такие как дроссельная заслонка Biltwell Whiskey, фара Bates, полированные ручные элементы управления KustomTech, мини-переключатели Motone и зеркало Lowbrow в форме сердца. Есть даже напечатана (и позолоченная) обложка для очков Glamster от La Fabrique 3D.



Байк получил ряд традиционных деталей, которые оценит настоящий ценитель Harley

Наиболее необычным аспектом мотоцикла является окраска, которая является модификацией техники нанесения лака "авантюрин", известной в Японии как Нашиджи.

Нашей первой творческой идеей было использование традиционной техники золочения для современного классического шлема. Тогда мы подумали, что добавление соответствующего кастомным байкам было бы хорошим аксессуаром,

– рассказывают в мастерской.

Лоуренс, партнер Себ, применил технику золочения к шлему Glamster, используя классическую основу из красного лака Urushi. Он покрыт блестками и пудрой из 24-каратного золота, смешанными традиционным методом с использованием меда. Затем блестки и порошок продувают через бамбуковые куски.



Покраска шлема – настоящее искусство

"Это долгий процесс, но лучший для создания желаемого эффекта", – говорит Себ.

Пока красили шлем Glamster, Себ заканчивала сборку байка. Решили, что цвет должен быть другим.

"Как и ваша одежда, мы не думаем, что ваш шлем должен быть того же цвета, что и ваш байк", – отметила она.



Себ решила, что цвет байка должен отличаться от цвета шлема

Окраска навеянная Magicar, легендарным топливным драгстером шестидесятых годов. Чтобы добиться точного соответствия цвета, надо было сочетание 15 различных типов чешуек золота.

В отличие от большинства брендов, этому Sportster не суждено провести остаток своей жизни в выставочном зале.

Он маленький, достаточно быстрый, низкий, узкий, довольно нервный и довольно неудобный. Но на нем также сексуально и весело кататься... и это именно то, чего я хотела !,

– рассказывает Себ.



Мотоцикл хоть не очень удобен, но он поражает своей скоростью

Поэтому, если тебя после завершения карантина занесет в Париж, у тебя есть все шансы увидеть на улицах города этот крутой байк. Он однозначно будет отличаться от других!

Все фото Cyril Casagrande