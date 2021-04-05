Канадський майстер вдруге за 20 років прокачав один і той же Harley-Davidson XR750: фото

Зізнаємося, що з таким ми стикаємося вперше. Цей Harley-Davidson XR750 двічі за 20 років потрапив до одного і того ж майстра. Історія вражаюча та вельми цікава. Розповідаємо, як це сталося.

Майстер Коста Музуріс з Квебеку створив вуличний трекер понад 25 років тому. Але тоді він навіть не міг подумати, що пройде стільки часу, і він знову працюватиме над ним.

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"Я побудував його для клієнта у 1995 році. Я втратив його з поля зору, а потім, 20 років по тому, знайшов його у класичній рекламі, усе ще в первісному стані. Я купив його й освіжив цьогоріч за допомогою нової фарби та литих дисків", – зауважив він.



Цей байк майстер Коста Музуріс зробив ще у 1995 році для клієнта

У Коста були усі підстави стежити за цим Harley, тому що у нього була історія ще до того, як він відновив його.

"Рама – справжній елемент XR750 1972 року. Усередині 70-х – на початку 80-х на ньому ганяв канадський мотогонник з Франції", – додав Музуріс.



Рама у цьому байку від XR750 1972 року випуску

На той час, як Коста взяв його до рук, рама була пошкоджена. Ймовірно, після кількох аварій. Коста довелося відрізати частину верхньої труби та передньої нижньої. Нові хромомолібденові трубки та шийка рульового керування приварили методом TIG-зварювання. Вони розташовані так, щоб на раму міг поміститися вищий двигун EVO.

Двигун також постраждав від аварії: цього разу це був XLH883 1986 року випуску.

Коста розширив V-подібний твін до 1200 кубічних сантиметрів і встановив поршні Harley. Головки блоку циліндрів були модифіковані для здвоєних свічок запалювання. Карбюратор – знаменитий S & S Super G.



Байк оснащений V-подібним двигуном на 1200 кубічних сантиметрів

"Мета полягала в тому, щоб мати хорошу потужність, але в надійній упаковці. Кривошип був збалансований, а двигун працює винятково плавно для чотиришвидкісного двигуна з жорсткою опорою", – говорить Коста.

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Спочатку XR750 був побудований зі встановленим вручну високо розташованим вихлопом "два в одному", але попередній власник замінив його на SuperTrapp, який тепер встановлений на мотоциклі. На жаль, оригінальний вихлоп втрачений.



Оригінальний вихлоп втрачений, тож довелося його замінити

Масляний бак виготовлений вручну з алюмінієвої пластини T-6061, що імітує масляний бак XR750, але тепер у ньому також міститься акумулятор. Також Коста хотів спростити завдання, особливо при заміні деталей. Електрика, гальма та передня частина – усе це стандартне обладнання Harley, але амортизатори – Konis. Вони краще справляються з поставленим завданням, ніж більшість сучасних агрегатів.



Алюмінієва пластина T-6061 стала основою нового масляного бака

Бензобак від Sportster, але уважні помітять, що він менший, ніж штатний. Новий патрубок був значно простіший в експлуатації – це предмет вторинного ринку, розроблений для XR750.

Однією з перших модифікацій, які Коста зробив, коли байк повернувся, були диски. Він встановив безкамерні литі алюмінієві колеса Harley. Передня частина – 19-дюймова, а задня – 18-дюймова – від Sportster кінця 70-х років.



Також майстер встановив безкамерні литі алюмінієві колеса Harley

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У нас регулярно виникають думки про те, що чекає на кастомні байки, про які ми розповідаємо. Деякі з них ми регулярно бачимо у соцмережах, деякі – на міжнародних виставках. Але нам би хотілося, щоб більшість із них потім знову поверталися до майстрів, а не "гнили" десь тихенько в гаражі.

Усі фото Costa Mouzouris