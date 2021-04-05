Признаемся, что с таким мы сталкиваемся впервые. Этот Harley-Davidson XR750 дважды за 20 лет попал к одному и тому же мастеру. История поразительная и весьма интересна. Рассказываем, как это произошло.

Мастер Коста Музурис из Квебека создал уличный трекер более 25 лет назад. Но тогда он даже не мог подумать, что пройдет столько времени, и он снова будет работать над ним.

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"Я построил его для клиента в 1995 году. Я потерял его из виду, а потом, 20 лет спустя, нашел его в классической рекламе, все еще в первобытном состоянии. Я купил его и освежил в этом году с помощью новой краски и литых дисков", – отметил он.



Этот байк мастер Коста Музурис сделал еще в 1995 году для клиента

В Коста были все основания следить за этим Harley. Ведь у него была история еще до того, как он восстановил его.

"Рама – настоящий элемент XR750 1972 года. В середине 70-х – в начале 80-х на нем гонял канадский мотогонщик из Франции", – добавил Музурис.



Рама в этом байке от XR750 1972 выпуска

В то время как Коста взял его в руки, рама была повреждена. Вероятно, после нескольких аварий. Коста пришлось отрезать часть верхней трубы и передней нижней. Новые хромомолибденовые трубки и шейка рулевого управления приварили методом TIG-сварки. Они расположены так, чтобы на раму мог поместиться выше двигатель EVO.

Двигатель также пострадал от аварии: на этот раз это был XLH883 1986 года выпуска.

Коста расширил V-образный твин до 1200 кубических сантиметров и установил поршни Harley. Головки блока цилиндров были модифицированы для сдвоенных свечей зажигания. Карбюратор – знаменитый S & S Super G.



Байк оснащен V-образным двигателем на 1200 кубических сантиметров

"Цель состояла в том, чтобы иметь хорошую мощность, но в надежной упаковке. Кривошип был сбалансирован, а двигатель работает исключительно плавно для четырехскоростного двигателя с жесткой опорой", – говорит Коста.

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Сначала XR750 был построен с установленным вручную высоко расположенным выхлопом "два в одном", но предыдущий владелец заменил его на SuperTrapp, который теперь установлен на мотоцикле. К сожалению, оригинальный выхлоп потерян.



Оригинальный выхлоп утрачен, поэтому пришлось его заменить

Масляный бак изготовлен вручную из алюминиевой пластины T-6061, имитирующий масляный бак XR750, но теперь в нем также содержится аккумулятор. Также Коста хотел упростить задачу, особенно при замене деталей. Электричество, тормоза и передняя часть – все это стандартное оборудование Harley, но амортизаторы – Konis. Они лучше справляются с поставленной задачей, чем большинство современных агрегатов.



Алюминиевая пластина T-6061 стала основой нового масляного бака

Бензобак от Sportster, но внимательные заметят, что он меньше, чем штатный. Новый патрубок был значительно проще в эксплуатации – это предмет вторичного рынка, разработанный для XR750.

Одной из первых модификаций, которые Коста сделал, когда байк вернулся, были диски. Он установил бескамерные литые алюминиевые колеса Harley. Передняя часть – 19-дюймовая, а задняя – 18-дюймовая – от Sportster конца 70-х годов.



Также мастер установил бескамерные литые алюминиевые колеса Harley

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У нас регулярно возникают мысли о том, что ждет кастомных байки, о которых мы рассказываем. Некоторые из них мы регулярно видим в соцсетях, некоторые – на международных выставках. Но нам бы хотелось, чтобы большинство из них потом снова возвращались к мастерам, а не "гнили" где-то тихонько в гараже.