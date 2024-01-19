Хибне сонце над Миколаєвом: рідкісне атмосферне явище зафіксували у відео

У Миколаївській області 17 січня в небі помітили рідкісне атмосферне явище – паргелій. Це різновид гало, який у народі називають хибним сонцем.

Миколаївський обласний центр із гідрометеорології у фейсбуці опублікував відео жителя Миколаєва Євгена Гур'єва. Саме він зафіксував "два сонця" над містом.

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Метеорологи кажуть, це явище дуже рідкісне, але не унікальне – побачити його можна будь-де у світі та в будь-яку пору року.

Хибне сонце над Миколаєвом: подивися це яскраве відео

Чому виникає та що означає паргелій

ми нещодавно показали та описали на Men 24 інше незвичайне природне явище в Україні – світлові стовпи.

Що це за хибне сонце таке?

Паргелій – це коли окрім Сонця та Місяця на небі з'являються їхні хибні прояви.

– це коли окрім Сонця та Місяця на небі з'являються їхні хибні прояви. Як правило, явище виникає через заломлення сонячного світла крізь кристалики льоду у перисто-шарових хмарах.

Найбільш помітним паргелій буває, коли Сонце розташовується над горизонтом.

Щодо хибного сонця є й кілька народних прикмет – воно віщує зміну погоди, часто до погіршення, а ще днями можуть бути дощі. Також гало вважали поганим знаком для загарбників.