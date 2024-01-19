Николаевский областной центр по гидрометеорологии в фейсбуке опубликовал видео жителя Николаева Евгения Гурьева. Именно он зафиксировал "два солнца" над городом.
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Метеорологи говорят, это явление очень редкое, но не уникальное – увидеть его можно где угодно в мире и в любое время года.
Ложное солнце над Николаевом: посмотри это яркое видео
Почему возникает и что означает паргелий
Что же это за ложное солнце?
- Паргелий – это когда кроме Солнца и Луны на небе появляются их ложные проявления.
- Как правило, явление возникает из-за преломления солнечного света сквозь кристаллики льда в перисто-слоистых облаках.
- Наиболее заметным паргелий бывает, когда Солнце располагается над горизонтом.
Насчет ложного солнца есть и несколько народных примет – оно предсказывает смену погоды, часто к ухудшению, а еще на днях могут быть дожди. Также гало считали плохим знаком для захватчиков.