Николаевский областной центр по гидрометеорологии в фейсбуке опубликовал видео жителя Николаева Евгения Гурьева. Именно он зафиксировал "два солнца" над городом.

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Метеорологи говорят, это явление очень редкое, но не уникальное – увидеть его можно где угодно в мире и в любое время года.

Ложное солнце над Николаевом: посмотри это яркое видео

К слову, мы недавно показали и описали на Men 24 другое необычное природное явление в Украине – световые столбы.

Почему возникает и что означает паргелий

Что же это за ложное солнце?

Паргелий – это когда кроме Солнца и Луны на небе появляются их ложные проявления.

– это когда кроме Солнца и Луны на небе появляются их ложные проявления. Как правило, явление возникает из-за преломления солнечного света сквозь кристаллики льда в перисто-слоистых облаках.

Наиболее заметным паргелий бывает, когда Солнце располагается над горизонтом.

Насчет ложного солнца есть и несколько народных примет – оно предсказывает смену погоды, часто к ухудшению, а еще на днях могут быть дожди. Также гало считали плохим знаком для захватчиков.