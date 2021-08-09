Цей хлопець довів, що за допомогою фітнес-додатку можна схуднути на 45 кілограмів: відео

Тренер і блогер Джексон Дежардінс знімає відеоролики, в яких він описує свій власний досвід скидання понад 45 кілограмів і нарощування м'язової маси. Усе це для того, щоб надихати інших, і тебе зокрема, працювати над своїм тілом. Досягнути нечуваних результатів йому вдалося завдяки фітнес-додатку. Розповідаємо, як це відбувалося.

Для схуднення Джексон Дежардінс використав фітнес-додаток MyFitnessPal. Здавалося б, чим унікальний цей додаток з-поміж сотень інших? От і спробуємо розібратися.

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Хлопець схуднув за допомогою фітнес-додатку

Один з принципів, до якого Дежардінс знову і знову повертається на своєму каналі, – ідея про те, що для схуднення в ідеалі необхідний дефіцит калорій. Іншими словами, ти щодня споживаєш менше, ніж спалюєш.

Він пояснює, що додаток для відстеження калорій спрощує цей процес. Особливо на ранніх стадіях схуднення, даючи тобі простий спосіб щодня вносити дані про свою їжу, "планувати" калорійність та вести облік макроелементів: білків, жирів і вуглеводів.

"Якщо ти новачок у своїй фітнес-подорожі, я рекомендую просто відстежувати свої калорії. Я відстежую лише свої калорії та білок, тому що намагаюся не надто нервувати з цього приводу", – розказує він.

Дежардінс рекомендує використовувати калькулятор TDEE (загальна добова витрата енергії). Усе для того, щоб визначити, якою має бути щоденна цільова кількість калорій у залежності від твого тіла й інших цілей.

Якщо ти намагаєшся схуднути, відніми 500 від отриманого числа. Якщо ж ти хочеш набрати вагу, додай 500,

– підкреслив він.

За допомогою фітнес-додатку Дежардінсу вдалося схуднути на 45 кілограмів:

Потім він пропонує спланувати цілі приклади меню в додатку, які ти можеш їсти протягом дня, і знати, що ти будеш дотримуватися своїх цілей. Він також рекомендує купувати ваги для їжі, щоб ти міг точніше вказувати числа, які вводиш, коли відстежуєш свої прийоми їжі.

"До денного споживання калорій слід ставитися як до бюджету. Отже, скільки у тебе є у твоєму бюджеті? На що ти збираєшся витратити свій бюджет протягом дня? Мені подобається робити приблизний розрахунок дня, тому що він знімає розумову напругу, намагаючись зрозуміти, що я збираюся з'їсти за день", – додав наш герой.

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Історія Джексона Дежардінса може надихнути і тебе почати працювати на своїм тілом. Морити себе голодом зовсім не обов'язково. Натомість ти можеш просто спробувати чітко слідкувати за споживанням калорій, поступово скорочуючи їх. Якщо ж твоя ціль набрати вагу – починай споживати більше!