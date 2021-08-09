Этот парень доказал, что с помощью фитнес-приложения можно похудеть на 45 килограммов: видео

Тренер и блогер Джексон Дежардинс снимает видеоролики, в которых он описывает свой собственный опыт похудения на более 45 килограммов и наращивания мышечной массы. Все это для того, чтобы вдохновлять других, и тебя в частности, работать над своим телом. Достичь неслыханных результатов ему удалось благодаря фитнес-приложению. Рассказываем, как это происходило.

Для похудения Джексон Дежардинс использовал фитнес-приложение MyFitnessPal. Казалось бы, чем уникально это приложение среди сотен других? Вот и попробуем разобраться.

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Парень похудел с помощью фитнес-приложения

Один из принципов, к которому Дежардинс снова и снова возвращается на своем канале, – идея о том, что для похудения в идеале необходим дефицит калорий. Другими словами, ты ежедневно употребляешь меньше, чем сжигаешь.

Он объясняет, что приложение для отслеживания калорий упрощает этот процесс. Особенно на ранних стадиях похудения, давая тебе простой способ ежедневно вносить данные о своей еде, "планировать" калорийность и вести учет макроэлементов: белков, жиров и углеводов.

"Если ты новичок в своем фитнес-путешествии, я рекомендую просто отслеживать свои калории. Я отслеживаю только свои калории и белок, потому что стараюсь не слишком нервничать по этому поводу", – рассказывает он.

Дежардинс рекомендует использовать калькулятор TDEE (общий суточный расход энергии). Все для того, чтобы определить, каким должно быть ежедневное целевое количество калорий в зависимости от твоего тела и других целей.

Если ты пытаешься похудеть, отними 500 от полученного числа. Если же ты хочешь набрать вес, добавь 500,

– подчеркнул он.

С помощью фитнес-приложения Дежардинсу удалось похудеть на 45 килограммов:

Затем он предлагает спланировать цели примеры меню в приложении, которые ты можешь есть в течение дня, и знать, что ты будешь придерживаться своих целей. Он также рекомендует покупать весы для еды, чтобы ты мог точнее указывать числа, которые вводишь, когда отслеживаешь свои приемы пищи.

"К дневному потреблению калорий следует относиться как к бюджету. Итак, сколько у тебя есть в твоем бюджете? На что ты собираешься потратить свой бюджет в течение дня? Мне нравится делать примерный расчет дня, потому что он снимает умственное напряжение, пытаясь понять, что я собираюсь съесть за день", – добавил наш герой.

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История Джексона Дежардинса может вдохновить и тебя начать работать на своим телом. Морить себя голодом совсем необязательно. Зато ты можешь просто попробовать четко следить за потреблением калорий, постепенно сокращая их. Если же твоя цель набрать вес – начинай потреблять больше!