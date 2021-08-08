Ми всі знаємо або повинні знати, що для набору м'язової маси необов'язково проводити багато часу в тренажерному залі. Звичайно ж, для цього важливо правильно тренуватися та підіймати "залізо", але дослідження, лікарі, дієтологи й експерти кажуть, що найважливішою частиною процесу є те, як ми їмо.

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Їжа призначена не лише для того, щоб нас пригостити. Це єдиний спосіб наповнити організм енергією для виконання повсякденних справ і тренувань. І це ключ до набору ваги або схуднення, до спалювання жиру.

Нусрет Гьокче розкрив секрет його спартанської дієти. За його допомогою можна знизити відсоток жиру й отримати м'язи більшої чіткості та обсягу. У своєму акаунті він пояснив, що "вправи та харчування подібні до відбитків пальців: персоналізовані". Він наголосив: те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої, навіть якщо дотримуватися усіх чітких установок.

"Моя щоденна програма починається з 2 склянок негазованої води кімнатної температури та 4 абрикосів. Через пів години я п'ю капучино та починаю тренування", – пояснює він.

Після тренування кухар продовжує сніданок. Він складається з 250 грамів стейка, нуту, сочевиці, квасолі та чорного рису. На цьому, звичайно ж, дієта кухаря не закінчується.

На обід він готує овочі та 250-грамовий стейк на пару. Вдень він їсть йогурт з виноградною патокою, одне еспресо. На вечерю, о 21:00 у нього буряковий салат і стейк. Після обіду він п'є лише воду.

Це досить чиста та проста дієта, яка ґрунтується на нежирному білку, овочах, фруктах і правильних вуглеводах. Усе це необхідне для досягнення хороших результатів під час тренувань. Крім того, кава вважається хорошою "добавкою" для спалювання більшої кількості калорій під час тренування.

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Звичайно ж, не варто відразу ж брати на озброєння цю дієту кухаря. Але ти можеш надихнутися нею, щоб розбудувати тіло своєї мрії. Ти ж пам'ятаєш про те, що правильне та збалансоване харчування – невіддільна складова роботи над собою!