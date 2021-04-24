Чоловіки проти Жінок: хто з більшою ймовірністю пробачить зраду партнера – дослідження

Тема зради не надто охоче обговорюється у стосунках. А дуже дарма. Адже те, що для одного з партнерів є непрощенним гріхом, для іншого може бути безневинним фліртом. Тож не дивно, що цьому питанню науковці присвячують безліч досліджень. Зокрема, намагаючись зрозуміти, хто ж охочіше вибачає зраду: чоловіки чи жінки?

Згідно з дослідженням, чоловіки з більшою ймовірністю пробачають роман на стороні, якщо порівнювати з жінками. І цифри, будемо відвертими, шокують не менше.

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Спостереження, проведене на сайті знайомств Ashley Madison, показало, що 86% чоловіків готові пробачити партнерові зраду. Цікаво, що 82% жінок вчинили б так само. Світло в кінці тунелю таки є. Не всі готові відразу ж завершувати стосунки після стрибка у гречку одного з партнерів.

Ба більше: 85% жінок у дослідженні визнали, що їм уже пробачили зраду. Натомість цифра прощених чоловіків – 80%.

І хоч різниця здається несуттєвою, є важливий нюанс. Наприклад,І ніяк навпаки.



Чоловіки готові пробачити жінці емоційну зраду / Фото Unsplash

Фінансова зрада – теж зрада

Не меншої уваги приділили саме фінансовій зраді. Це будь-який навмисний фінансовий обман між двома або більше людьми, які заявили або не заявили про свою віру у взаємне чесне обговорення фінансових питань. Наприклад, обман про покупку на розпродажі, хоча за товар виклали повну вартість. Те ж стосується приховування покупок і квитанцій. Зізнайся, робив так колись?

Майже 20% респондентів заявили, що

"Для більшості людей, які заходять на цей сайт знайомств, шлюб – не просто казка. А скоріше прагматичне партнерство, в якому гроші відіграють величезну роль. Адже вони допомагають парі рости як сім'ї", – пояснює Ізабелла Мізе з Ashley Madison.



Фінансова зрада стала новою проблемою, яка руйнує стосунки / Фото Unsplash

За словами доктора Теммі Нельсон, спікерки TEDx й авторки книги "Коли ти обманюєш": "Коли ви з партнером живете разом або одружуєтеся, ви можете поговорити та домовитися про те, як керувати спільними фінансами. Це охоплює фінансовий план – хто і з якого рахунку оплачуватиме рахунки, скільки відкладатимете на майбутнє, який ризик ви обоє готові прийняти щодо інвестицій тощо".

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До яких висновків ми можемо дійти? По-перше, ми, чоловіки, з більшою ймовірністю пробачаємо зраду. Але мовиться про емоційний зв'язок, а не фізичний. А ще кожне п'яте розлучення пов'язане з фінансовими зрадами. Тож ми б рекомендували обговорювати сімейний бюджет заздалегідь, щоб ви не потрапили у цю статистику.