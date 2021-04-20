Ми живемо в такий час, коли секс став тим пікантним соусом, який приправляє вашу страву стосунків. Тож, здавалося б, чим більше цього соусу, тим смачнішою буде їжа. Даруй за каламбур. Але не все так однозначно. Принаймні про це свідчить одне з опитувань.

Якщо ти думав, що щоденний секс – ключ до щасливих стосунків, то ми вимушені тебе засмутити. Опитування, в якому брали участь 25 510 американців у віці від 18 до 89 років, пролило світло на це інтимне заняття.

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Виявилося, що для пар у стосунках золотою серединою є заняття сексом раз на тиждень. І тут ти вже сам вирішуй, чи добре це для тебе, чи погано. Адже ми ніяк не можемо вплинути на твою сексуальну конституцію.

"Це показало лінійний зв'язок між сексом і щастям з періодичністю до одного разу на тиждень. Натомість на вищих частотах асоціації більше не існує. Тому парам не потрібно прагнути займатися сексом якомога частіше", – підкреслила Емі М'юз, соціальний психолог з Університету Торонто в Міссісазі.

Задля справедливості слід зауважити, що дані взяті з опитувань, проведених у США у 1996 та 1998 роках. Тож не виключено, що з часом ця частота могла змінитися як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус.

Також М'юз зі своїми колегами вирішили розібратися, що може зробити людей щасливішими. Вони порівняли, чи робить це заняття нас щасливішими більше, ніж наявність грошей. Виявилося, що повний гаманець виграв би поєдинок з регулярним заняттям сексом. Але, якщо секс таки відбувався раз на тиждень, то рівень щастя у людей усе ж був вищим, ніж у тих, хто не мав регулярного сексу, але міг похизуватися кращим фінансовим становищем.



Парам для щастя достатньо займатися сексом раз на тиждень / Фото Unsplash

Дослідники також використали третій національний набір даних. Він розглядав щастя, секс і задоволеність стосунками. Виявилося, що частота сексу становить лише 7% зв'язку між задоволеністю стосунками та щастям. Тож не потрібно цілком і повністю покладатися на це приємне заняття. Але й відмовлятися від нього ми б не рекомендували.

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Якщо ж жоден висновок учених тебе не влаштовує, засмучуватися не слід. Просто твій випадок не потрапив до вибірки, над якою працювали експерти. Ми ж наголошуємо на тому, що секс передовсім повинен приносити задоволення. А його частота – лише приємний бонус.