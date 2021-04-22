Ти міг навіть не підозрювати, що за допомогою ходьби можна багато розповісти про жінку. Зокрема, про те, чи отримує вона достатньо задоволення від заняття сексом. На щастя, науковці дослідили це й уже мають відповідь, яка суттєво полегшить нам життя.

Науковці з Католицького університету Лувена, що у Бельгії, дійшли до вельми несподіваного висновку. На їхню думку, достатньо глянути на ходьбу жінки, щоб дізнатися, чи задоволена вона своїм сексуальним життям.

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Як проводилося спостереження

Учасницям експерименту необхідно було заповнювати анкети. У них вони відповідали на запитання, пов'язані з сексом. Після цього дослідники переглянули ролики, на яких ці жінки дефілювали. Отже, як ти вже зрозумів, ходьба жінки була вирішальним фактором, який може свідчити про її задоволення від сексу, або його відсутність.

Учені зауважили, що існує уже безліч досліджень, які показують зв'язок між вагінальним оргазмом й покращенням психічного здоров'я. Але, як виявилося, є також зв'язок між м'язами та збудженням. Тож ходьба жінки може значно більше про неї розповісти, ніж вона сама думає.



За допомогою ходьби можна виявити, чи досягала жінка оргазму / Фото Unsplash

Дослідники хотіли розпізнати наявність оргазмів лише за допомогою ходьби жінок. І спостереження їм у цьому допомогло. Як з'ясувалося, оргазм неабияк розслабляє певні групи м'язів. Відповідно, ширші та впевненіші кроки у жінок можуть бути ознакою того, що вони досягали вагінального оргазму.

Ба більше: ходьба задоволеної у сексі жінки характеризується також плавністю, певною свободою, відсутністю в'ялості у м'язах, а також чуттєвістю.

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Тож наступного разу ми рекомендуємо уважніше глянути на ходьбу своєї партнерки. З її допомогою ти, наприклад, переконаєшся, чи не симулює вона майстерно оргазм з тобою у ліжку.