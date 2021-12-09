Хто вигнав з води перші континенти Землі й до чого тут виникнення життя
Джерело:Space.com
Ми вже розповіли раніше трохи про кратони – перші континенти Землі. Зокрема й про те, коли саме вони з’явилися.
А тепер зачепимо іншу цікаву тему – як з’явилися ці континенти. І чому знати це – настільки важливо для науки.
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Хто вигнав перші континенти з води
Які сили могли вигнати з води перші кратони?
Відповідь на це питання вченим допомогли дати зразки магматичних порід (сформовані у результаті кристалізації гарячої магми), які лежали ще глибше – під породами осадовими (більше про осадові породи й нове дослідження про вік перших континентів Землі читай за цим посиланням).
У підсумку:
- Аналізи зазначених магматичних порід розповіли про тиск і температуру, за яких ці породи вперше утворилися.
- А моделювання ситуації на основі отриманих даних показало, що приблизно 3,5 – 3,2 мільярда років тому гарячі шлейфи магми під корою спричинили потовщення частин кратону та збагачення плавучими легкими матеріалами, такими як кремній та кварц.
Тобто, кратон став фізично товстим, але хімічно легким,
– влучно пояснив Пріядарші Чоудхурі з Університету Монаша в Австралії.
От цей процес і підняв сушу з води.
Що підняло сушу з води? У вчених є відповідь / Фото unsplash
Поява життя на Землі: до чого тут перші континенти
Поява землі на Землі, даруй вже за вимушену тавтологію, спричинила й появу нових фізичний та хімічних процесів.
- Вивітрювання та ерозія "вимили" в океан елементи на кшталт фосфору, фактично забезпечивши там наявність ключових інгредієнтів для виникнення однієї з перших форм життя планети – ціанобактерій.
- А ті вже згодом завдяки фотосинтезу внесли кисень в атмосферу Землі – аж настільки багато, що він став визначальним компонентом атмосфери (приблизно 2,45 мільярда років тому).
- А ще вивітрювання деяких елементів суші (як-от кремнезем) витягувало вуглекислий газ з атмосфери, охолоджуючи планету.
Усе пов'язано у цьому світі, як бачиш, причому дуже тісно. Саме тому історія перших континентів – дуже цікава й важлива тема для науковців.