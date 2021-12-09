А тепер зачепимо іншу цікаву тему – як з’явилися ці континенти. І чому знати це – настільки важливо для науки.

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Хто вигнав перші континенти з води

Які сили могли вигнати з води перші кратони?

Відповідь на це питання вченим допомогли дати зразки магматичних порід (сформовані у результаті кристалізації гарячої магми), які лежали ще глибше – під породами осадовими (більше про осадові породи й нове дослідження про вік перших континентів Землі читай за цим посиланням).

У підсумку:

Аналізи зазначених магматичних порід розповіли про тиск і температуру, за яких ці породи вперше утворилися.

А моделювання ситуації на основі отриманих даних показало, що приблизно 3,5 – 3,2 мільярда років тому гарячі шлейфи магми під корою спричинили потовщення частин кратону та збагачення плавучими легкими матеріалами, такими як кремній та кварц.

Тобто, кратон став фізично товстим, але хімічно легким,

– влучно пояснив Пріядарші Чоудхурі з Університету Монаша в Австралії.

От цей процес і підняв сушу з води.



Що підняло сушу з води? У вчених є відповідь / Фото unsplash

Що важливо: звісно, це не кінець дослідження теми. Є ще чимало серйозних питань щодо того періоду історії Землі. Наприклад, скільки саме суші з'явилося? Або – як довго вона була над водою?

Поява життя на Землі: до чого тут перші континенти

Поява землі на Землі, даруй вже за вимушену тавтологію, спричинила й появу нових фізичний та хімічних процесів.

Вивітрювання та ерозія "вимили" в океан елементи на кшталт фосфору , фактично забезпечивши там наявність ключових інгредієнтів для виникнення однієї з перших форм життя планети – ціанобактерій.

, фактично забезпечивши там наявність ключових інгредієнтів для виникнення планети – ціанобактерій. А ті вже згодом завдяки фотосинтезу внесли кисень в атмосферу Землі – аж настільки багато, що він став визначальним компонентом атмосфери (приблизно 2,45 мільярда років тому).

внесли в атмосферу Землі – аж настільки багато, що він став визначальним компонентом (приблизно 2,45 мільярда років тому). А ще вивітрювання деяких елементів суші (як-от кремнезем) витягувало вуглекислий газ з атмосфери, охолоджуючи планету.

Усе пов'язано у цьому світі, як бачиш, причому дуже тісно. Саме тому історія перших континентів – дуже цікава й важлива тема для науковців.