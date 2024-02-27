Габбл показав дуже красиве фото "небесних скам'янілостей" у Великій Магеллановій Хмарі

На фото та відео Європейське космічне агентство (ESA) за допомогою зображень із телескопа Габбл показало густонаселену групу зірок – кулясте скупчення NGC 1841. Відстань від Землі до тих країв – приблизно 162 000 світлових років.

Скупчення розташоване у Великій Магеллановій Хмарі, це галактика-супутник нашого Чумацького Шляху. Галактики-супутники пов'язані між собою гравітацією на орбітах навколо масивнішої материнської галактики.

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"Небесні скам'янілості"

Так, ти найчастіше в мережі зустрінеш твердження, що найближчим галактичним супутником нашої галактики є Андромеда. Це так, але точніше було б сказати, що Андромеда – це найближча галактика, яка не обертається навколо Чумацького Шляху.

Річ у тім, що навколо нашої галактики обертаються десятки галактик-супутників, розташованих набагато ближче, ніж Андромеда. До прикладу, найбільшою і найяскравішою з них є Велика Магелланова Хмара (LMC, Large Magellanic Cloud), яку видно неозброєним оком на Півдні Землі.

Скупчення "небесних скам'янілостей" NGC 1841 / Фото ESA, Hubble & NASA

Скупчення зірок у Великій Магеллановій Хмарі: дивись заворожливе відео ESA

LMC є домівкою для багатьох кульових скупчень. І дедалі точніші спостереження показують, що зоряні популяції дуже різноманітні й складні, хоча є певні закономірності: всі вони доволі стабільні та здатні існувати довго, а отже – можуть бути дуже старими.

Це означає, що кульові скупчення часто містять багато дуже старих зір, які можна назвати "небесними скам'янілостями". Як і скам'янілості дають уявлення про ранній розвиток життя на Землі, так і кульові скупчення, як-от NGC 1841, можуть дати уявлення про дуже раннє зореутворення в галактиках.