Это скопление расположено в Большом Магеллановом Облаке, это галактика-спутник нашего Млечного Пути. Галактики-спутники связаны между собой гравитацией на орбитах вокруг более массивной материнской галактики.

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"Небесные окаменелости"

Да, ты чаще всего в сети встретишь утверждение, что ближайшим галактическим спутником нашей галактики является Андромеда. Это так, но точнее было бы сказать, что Андромеда – это ближайшая галактика, которая не вращается вокруг Млечного Пути.

Дело в том, что вокруг нашей галактики вращаются десятки галактик-спутников, расположенных гораздо ближе, чем Андромеда. Например, самой большой и яркой из них является Большое Магелланово Облако (LMC, Large Magellanic Cloud), которое видно невооруженным глазом на Юге Земли.

Скопление "небесных окаменелостей" NGC 1841 / Фото ESA, Hubble & NASA

Скопление звезд в Большом Магеллановом Облаке: смотри завораживающее видео ESA

LMC является домом для многих шаровых скоплений. И все более точные наблюдения показывают, что звездные популяции очень разнообразны и сложны, хотя есть определенные закономерности: все они весьма стабильны и способны существовать долго, а значит – могут быть очень старыми.

Это означает, что шаровые скопления часто содержат много очень старых звезд, которые можно назвать "небесными окаменелостями". Как и окаменелости дают представление о раннем развитии жизни на Земле, так и шаровые скопления, такие как NGC 1841, могут дать представление об очень раннем звездообразовании в галактиках.