Для цього він поставив свічку перед камерою з потужним об’єктивом і задув її. Відзнятий ролик демонструє глядачеві неймовірно захопливу красу мікроскопічного світу.

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Як згасає свічка

За словами фотохудожника, відео відзняте з використанням дуже високої швидкості затвора і сповільненої зйомки.



Фотограф зняв дим свічки у заповільненому русі / Фото Macrofying

У ролику не видно самого полум’я до того, як воно було задуте. Це тому, каже фотограф, що він використав дуже потужну лампу, яка яскравіша за світло від вогню свічки. Таким чином вдалося компенсувати високу витримку, яку застосовано під час зйомки.

Чому з’являється дим після згасання свічки

Як пояснив фотограф, дим – це частинки вуглецю, який не встиг згоріти. Він виділяється при розриві вуглеводневого ланцюга свічкового воску. Коли свічка запалена, більша частина вуглецю згоряє і перетворюється на вуглекислий газ, але деяка кількість випаровується. Саме тому, якщо піднести тарілку до полум'я свічки, то вуглець збереться на її поверхні у вигляді сажі.

Коли свічку загасити, її гніт містить ще достатньо тепла, щоб деякий час розщеплювати молекули воску. Але його недостатньо для того, щоб спалювати вуглець. Ось чому з’являється дим після задування, який триває допоки свічковий гніт не охолоне.



Загасання свічки / Фото Macrofying