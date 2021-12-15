Ібсена надихав портрет ворога, а Едісон брехав, що мало спить: дивні примхи світових геніїв
Джерело:24 канал
Ти вже знаєш про неординарні звички деяких французьких, американських та німецьких геніїв. Нумо заглянемо нині й до інших країн!
Розповімо тобі коротко про дещо цікаве з життя видатних людей. Сьогодні згадаємо Ібсена, Памука та Едісона (за книгою Мейсона Каррі "Щоденні ритуали: так працюють митці").
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Генрік Ібсен надихався портретом ворога
Норвезький драматург мав досить дивні стосунки зі своєю музою. Під час роботи Ібсен полюбляв споглядати портрет іншого драматурга – шведа Августа Стріндберга, якого люто ненавидів.
- Іноді друзі питали Ібсена, що у нього на стіні робить портрет Стріндберга.
- І норвежець відповідав: "Я не можу написати жодного рядка, якщо на мене не дивляться ці божевільні очі!"
Томас Едісон спав (а казав, що не спить)
Великий винахідник постійно хвалився, що може спати всього 3 – 4 години на добу. З іншого боку, Едісон мав звичку по кілька разів на день дрімати, причому іноді у дуже невідповідних місцях – в лабораторії біля реактивів чи навіть у шафі.
Томас Едісон міг заснути мертвим сном у будь-яку мить / Фото pinterest
Кажуть, у періоди цих відключень розбудити винахідника не міг ніхто.
Орхан Памук вдавав, що ходить на роботу
Знаменитий турецький письменник якось зізнався, що не може працювати там, де живе – настільки сильно вкорінилася у ньому звичка "ходити на роботу".
- Під час навчання у США Памук жив у скромній квартирі й не міг дозволити собі винаймати ще приміщення під офіс.
- Тому йшов на хитрість: уранці, перш ніж почати писати, Орхан снідав, прощався з дружиною, виходив з дому і…
І якийсь час кружляв околицями, а потім повертався додому і зосереджено та мовчки сідав за письмовий стіл.
О, до речі, маємо ще дещо цікаво про Томаса Едісона: